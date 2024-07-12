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各港新工程陸續完成 港務公司：基隆今年有望突破疫前水準

基隆港務分公司總經理高傳凱（右二）受邀與談台灣郵輪發展優勢及相關優惠措施，吸引郵輪航商增加船隊部署於亞洲區域。（基隆港務分公司提供）

基隆港務分公司總經理高傳凱（右二）受邀與談台灣郵輪發展優勢及相關優惠措施，吸引郵輪航商增加船隊部署於亞洲區域。（基隆港務分公司提供）

2024/07/12 10:23

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣在疫前是亞洲第二大客源市場，郵輪產業發展潛力大。台灣港務公司預估，今年基隆港外國旅客可望突破2019年水準，高雄港旅運中心完成智慧化，澎湖港郵輪碼頭及蘇澳港新建的旅客中心，都在今年落成啟用，各港在疫後都邁入新的里程埤。

台灣港務公司與交通部觀光署7月10日至11日前往韓國參加「濟州郵輪論壇」（Asia Cruise Forum Jeju），與地中海、歌詩達、荷美/璽寶、皇家加勒比、三井郵輪等各國際郵輪品牌代表及韓國樂天旅遊面對面，分別就港埠設施及觀光資源等面向行銷台灣。

台灣港務公司基隆分公司總經理高傳凱上台與談指出，依目前預報狀況，今年基隆港外國旅客可望突破2019年水準，高雄港旅運中心完成智慧化，而澎湖港郵輪碼頭及蘇澳港新建的旅客中心，都在今年落成啟用，各港在疫後都邁入新的里程埤。觀光署則推動東南亞旅客搭機來台轉乘郵輪及便捷簽證、發展綠色旅遊目的地。

此外，台灣港務公司也以創始會員身分參加亞洲郵輪領袖聯盟（Asia Cruise Leaders Network, ACLN）年會，高傳凱說明港務公司及觀光署郵輪獎勵優惠，包括減收郵輪靠港費用每航次最高超過8萬美元、空海聯營（Fly-Cruise）旅客每位獎助10美元；台灣移民署配合郵輪產業發展，郵輪旅客提供關官員隨船前站查驗護照服務，大幅提高通關效率。

台灣港務公司說，疫前未曾經營台灣客源市場的地中海郵輪，對於2024年上半年基隆港航線的載客率感到驚喜，並說明未來會調度船隊，穩定供應春夏季基隆母港、冬季基隆-那霸雙母港的市場所需，且可能逐年增加艙位。

此外，三井郵輪新成立的高端郵輪品牌Mitsui Ocean Cruises則預告，旗下最新成員「海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji）」將於2025年首航基隆港、高雄港，旗下日本丸則將利用跨年假期到蘇澳港及基隆港。

璽寶郵輪船隊以小而精緻著稱，也預告2025年足跡將遍及基隆、高雄、花蓮、澎湖各港。挪威郵輪明年度規劃數趟基隆-仁川對開航程，且將行經高雄、花蓮等港，預料將吸引高比例外國旅客搭機來台轉乘郵輪，2026年則可能有更大噸位郵輪以基隆為母港出發。

韓國旅行業樂天旅遊表示，2025年將有長達11天的包船航程造訪基隆港，並規劃5月份再有航次造訪台灣。

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