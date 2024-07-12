恐有颱風生成 氣象粉專：熱帶擾動一個帶著一個

「林老師氣象站」預估，熱帶擾動最快會在7/15、7/16（下週一、下週二）前後生成，一個帶著一個。目前初步研判，往西朝海南島走的機率較高，對我們直接影響不大。（圖擷自臉書）

2024/07/12 09:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣高溫炎熱，午後易有雷陣雨，氣象專家指出，預估下週隨著太平洋高壓開始減弱北抬，以及海溫明顯偏高，預估最快在下週一、二就會有熱帶擾動生成，且「一個帶著一個」。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今起太平洋高壓開始減弱北抬，預估菲島東方外海、台灣東部外海、巴士海峽及南海海域會讓出一片淨空，再加上海溫明顯偏高，「正在靜候熱帶擾動粉墨出場」。

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「林老師氣象站」透露，最快在15、16日（下週一、下週二）前後，至少會有熱帶擾動生成，且會「一個帶著一個」。目前初步研判，往西朝海南島走的機率較高，對我們直接影響不大。「林老師氣象站」也提到「7月有颱風生成，一點也不意外」。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書則發文指出，預估14日（下週日）於南海及菲律賓東方外海有熱帶性低氣壓發展機率，於19日前後增強為颱風的機率約2至3成。

賈新興指出，根據短期氣候趨勢預估，8月5日起至8月下旬前，台灣降雨以偏少的機率高。有利颱風生成環境指標顯示，本月14日至月底，環境有利颱風生成，之後暫歇至8月5日，8月中旬起至9月中旬， 環境也有利颱風生成。

賈新興也提醒，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，仍須持續留意最新的預報資訊。

賈新興預估，14日（下週日）於南海及菲律賓東方外海有熱帶性低氣壓發展機率，於19日前後增強為颱風的機率約2至3成。（圖擷自YouTube「Hsin Hsing Chia」）

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