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颱風季即將展開 專家：可能會更強、更接近台灣

「林老師氣象站」指出，今年是反聖嬰年，根據過去氣候統計，颱風生成的位置以及行進路線接近台灣的機會，都會比較高，不過生成總數預估會較正常年來得少。（圖擷自臉書）

「林老師氣象站」指出，今年是反聖嬰年，根據過去氣候統計，颱風生成的位置以及行進路線接近台灣的機會，都會比較高，不過生成總數預估會較正常年來得少。（圖擷自臉書）

2024/07/10 09:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有氣象專家預測，預估本月中旬起，高氣壓將讓出南方熱帶海洋的空間，距離今年的颱風季不遠了。也有專家提到，預估今年鄰近台灣的颱風將有2至4個。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，在經過太平洋高壓長時間的霸佔之後，根據模式預報顯示，7月中旬起高氣壓即將讓出南方熱帶海洋的空間，讓颱風有地方能長出來，這也意味著2024的颱風季，不遠了！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據歐洲模式對未來十天的低壓預測走勢顯示，在月中之後出現的颱風系統，大方向很可能朝著台灣至菲律賓一帶過來，建議屆時有活動要安排的，可能就得把颱風影響的可能納入考慮。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，今年西太平洋的海溫比往年還高，對颱風來說，就像超級大補丸一樣，之前被高壓佔著用不到，現在能盡情享用，颱風強度發展也許會很可觀，這也是可以關注的地方。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」則發文指出，今年是反聖嬰年，根據過去氣候統計，颱風生成的位置以及行進路線接近台灣的機會，都會比較高，不過生成總數預估會較正常年來得少。

「林老師氣象站」表示，每年6月至11月鄰近台灣的颱風氣候平均值是3至5個（距台灣300公里內），而中央氣象署針對今年的颱風展望，預測值將會是2至4個，屬於正常偏少，但位置會比較接近台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，在經過太平洋高壓長時間的霸佔之後，根據模式預報顯示，7月中旬起高氣壓即將讓出南方熱帶海洋的空間，讓颱風有地方能長出來，這也意味著2024的颱風季，不遠了！（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，在經過太平洋高壓長時間的霸佔之後，根據模式預報顯示，7月中旬起高氣壓即將讓出南方熱帶海洋的空間，讓颱風有地方能長出來，這也意味著2024的颱風季，不遠了！（圖擷自臉書）

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