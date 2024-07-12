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東山再起？一圖揭露彰化兩大「鬼樓」下場

員林火車站前的員林市黃金帝國，荒廢20多年了，今年走向重建之路。（記者張聰秋攝）

員林火車站前的員林市黃金帝國，荒廢20多年了，今年走向重建之路。（記者張聰秋攝）

2024/07/12 00:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化火車站前的彰化市喬友大樓，員林火車站前的員林市黃金帝國，同步在1991年竣工啟用，都是當時吸引人氣的旅館、遊藝場和商場大樓。無奈風光沒幾年，歷經火警、地震摧殘，從繁華走向沒落，都荒廢淪為「廢墟樓」，變成了「都市之瘤」。今年，這兩棟建築物終於走上都市更新之路，有希望浴火重生。

這兩棟商場大樓都因火警、命案而荒廢多年，變成當地治安死角，被網友冠上「鬼樓」、「廢墟樓」，也都在921大地震後被判定為危樓，命運都相同。

喬友大樓基地面積約408坪，在縣府輔導100多位地主成立都市更新會，循自辦都更走向重建，黃金帝國也在縣府把公有地整併私有地，將以公辦都更開發模式，進行全面重建，重建工程預計耗資43億元。其中，彰化喬友大樓的重建費用15億9640萬元，而員林黃金帝國預估27億元。

重建後的彰化喬友大樓將有地上25層及地下5層的規模，朝向純住宅大樓規畫；員林黃金帝國則將有地上22層及地下4層，設計為住商大樓。

喬友大樓建物已在去年拆除完成，更新會也在今年6月取得彰化銀行11億4450萬元重建融資，更新進行中。員林黃金帝國也完成先期規劃，縣府計畫今年底前完成拆除工程招標，明年初動工拆除，拆除工期約8個月，明年同步展開招商，引進開發商。

縣府樂觀看待這兩棟大樓重建，認為既可改善老舊建築對城市發展的影響，更能帶動周邊商圈的復甦，未來很有希望成為彰化市和員林市中心的新地標。

彰化市喬友大樓，拆除前，高聳於火車站前，是火車站代表地標。（資料照）

彰化市喬友大樓，拆除前，高聳於火車站前，是火車站代表地標。（資料照）

彰化縣彰化及員林火車站前兩大地標建物「彰化喬友大樓」、「員林黃金帝國」都是33年老建物，都因成了「廢墟樓」而須砍掉重練，走向全面重建之路。（彰化縣政府提供）

彰化縣彰化及員林火車站前兩大地標建物「彰化喬友大樓」、「員林黃金帝國」都是33年老建物，都因成了「廢墟樓」而須砍掉重練，走向全面重建之路。（彰化縣政府提供）

彰化火車站前的喬友大樓，建築物已在去年拆除，目前空地四周圍起鐵皮，更新會已在今年6月取得11億多元的重建融資。（資料照）

彰化火車站前的喬友大樓，建築物已在去年拆除，目前空地四周圍起鐵皮，更新會已在今年6月取得11億多元的重建融資。（資料照）

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