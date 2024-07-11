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淡北道路2階段環評審查訴訟 提告居民敗訴

淡水居民拒絕「淡水河北側沿河平面道路工程」二階段環評審查結論並提告，北高行判居民敗訴。（新北工務局提供）

淡水居民拒絕「淡水河北側沿河平面道路工程」二階段環評審查結論並提告，北高行判居民敗訴。（新北工務局提供）

2024/07/11 20:40

〔記者溫于德／台北報導〕環境部於2020年決議通過「淡水河北側沿河平面道路工程」的二階段環評審查結論並公告，新北市淡水居民提訴訟。台北高等行政法院指二階段環評審查通過沒問題，今判居民敗訴；可上訴。

「淡水河北側沿河快速道路第一期工程建設計畫（淡水外環道至臺北市洲美快速道路）環境影響說明書」1996年提出，環境部於2000年間審認不應開發。

然新北市政府爲了解決台2線的交通問題，提出「淡水河北側沿河平面道路工程」計畫，經環境部同意可以作為快速道路開發案的替代方案，新北市政府擬具替代方案的環境影響說明書，經環境部的環評委員討論後，決議有條件的通過。然當地居民不服，經提起行政訴訟，獲最高行政法院撤銷，新北市政府立即停工。

後來新北市政府表明擬續行開發，願意繼續進行第2階段環境影響評估，獲環境部同意後，新北市政府於2013年新設新北市政府新建工程處以擔任開發單位，環境部也於2020年決議通過二階段環境審查並公告，再度被當地居民提告，請求撤銷環評審查結論。

北高行認為，環境部已針對開發案相較其他替代方案為可行的評估，難認有何漏未評估或資訊不完全、錯誤等違法之處；且新北市政府的新建工程處，已就曾經被認定不合法事項，加以修正，再據此提出環評報告。

況本件審查是經過具備相關學術專長及實務經驗委員，組成環評委員會，並先後召開多次專案小組會議及環評委員會會議實質審議，加上新北市政府新建工程處的修正、補充，環評委員最終才決議通過，因此，這個環評審查結論應予維持，北高行今判居民敗訴。

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