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智慧化維護污水下水道 新北水利局獲「金圖獎」肯定

水利局開發即時巡查APP與混合實境（MR），現場利用MR設備檢視GIS系統三維圖資查詢管線設施。（新北市水利局提供）

水利局開發即時巡查APP與混合實境（MR），現場利用MR設備檢視GIS系統三維圖資查詢管線設施。（新北市水利局提供）

2024/07/11 18:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣地理資訊學會「第20屆金圖獎」今（11日）頒獎，新北市水利局以「新北市雨、污水下水道GIS智慧化維運2.0」受評審委員肯定，獲得金圖獎「應用系統獎」。

水利局長宋德仁表示，新北市人口數超過400萬，境內雨、污水下水道建設總長超過3000公里，新北市透過智慧化GIS地圖掌握雨、污水下水道建設長度，有效率的管理下水道系統，此次2.0版導入新的Web框架，符合國際資安規範外，還提供跨平台支持、高性能及可擴展性等優點，可以更快速開發與應用。

宋德仁說，隨著智慧城市發展，水利局建置3D GIS管線圖資，開發即時巡查APP與混合實境（MR），導入道路、建築物模型等技術元件，讓工作人員更直觀應用圖資，提升維護執行效率。

水利局也運用系統巡檢APP取代傳統紙本紀錄，每年可減少約5萬噸碳排放量。功能更新後的系統不只可進行防災整合應用，還可維護下水道管理業務，透過資訊系統整合，以智慧化方式執行雨、污水下水道管理工作。

水利局表示，此次獲得台灣地理資訊學會金圖獎「應用系統獎」，未來將持續朝智慧科技應用精進，以更安全、有效率及高品質的方式達成各項任務。

隨著智慧城市發展，水利局建置3D GIS管線圖資，圖為GIS系統二維及三維圖台實際畫面。（新北市水利局提供）

隨著智慧城市發展，水利局建置3D GIS管線圖資，圖為GIS系統二維及三維圖台實際畫面。（新北市水利局提供）

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