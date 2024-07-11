林欽榮視察橋科1-2號聯外道路 力拚本月完成

林欽榮（中）今天視察橋頭科學園區1-2號道路開闢工程。（高雄市工務局提供）

2024/07/11 18:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕橋頭科學園區1-2號道路開闢工程，目前已近完工收尾階段，高雄市副市長林欽榮今天（11日）視察工程進度，表示會力拚在本月完成。

因應橋頭科學園區及周邊發展，高市府提前建置岡山區友情路拓寬、大遼路拓寬及僑科的高雄新市鎮1-2號道路開闢等重要道路，串連園區整體聯外交通路網。

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高雄市工務局表示，橋科的高雄新市鎮1-2號道路開闢工程，自岡山區大遼路起，穿越國道1號高速公路至高速鐵路止，全長約2800公尺，路寬60公尺，是橋科北側重要的東西向聯絡道路，以國道1號高速公路為界，分東、西段兩工程施工，全段預計在今年7月完工。

此外，岡山區大遼路現況路寬約10至14.5公尺寬，將拓寬為50公尺寬計畫道路，工程總長度約931公尺，預計今年10月完工，完工後將提升連結友情路至1-2號道路間的道路服務水準，提供橋科園區完整的對外聯絡交通路網。

高雄市副市長林欽榮今天下午前往視察，他表示，工程依國土署代辦工程要求，採低衝擊的設計，「三橫三縱」預計在117年5月總體完成，其中，1-2號道路預計今年7月將完工，大遼路拓寬預計於今年10月完工，台39線延伸線優先段則預計今年8月決標，115年6月完工，屆時將可銜接橋科園區東側至市道186線，成為橋科園區前期重要聯外道路，可緩解國道3座橋涵工程於116年8月完工前的交通瓶頸。

林欽榮說，另外，岡山第二交流道112年6月已獲中央通過，對於橋科的營運非常重要，中央和地方分別出資，經費總共約36億，市府負擔12億，他也請施工團隊全力以赴，特別要注意工安和登革熱防治。

高雄市工務局新工處說明，高雄新市鎮1-2號道路開闢工程，導入低衝擊開發，地表逕流水能下滲至碎石級配儲水層中，若水量過多，則可透過HDPE透水管往側溝排放，植栽帶規劃為雨水花園，可達到美化環境及降低洪災發生的機率。

橋頭科學園區聯外交通路網。（高雄市工務局提供）

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