3G網路關閉通訊不中斷 台灣大200台VoLTE手機送暖偏鄉

台灣大哥大宣布捐贈近200台全新VoLTE手機，保障偏鄉與弱勢群體的基本通訊權利。（台灣大哥大提供）

2024/07/11 17:53

〔記者蔡思培／台北報導〕3G網路自6月30日起正式關閉，語音通話須改以4G語音服務（VoLTE）替代。台灣大哥大今宣布捐贈近200台全新VoLTE手機給照顧偏鄉弱勢的非營利組織，保障偏鄉與弱勢群體基本通訊權利，全面接軌VoLTE服務，持續與家人、朋友、社工保持聯繫。

此次受贈的非營利組織包括照顧偏鄉弱勢長輩的「一粒麥子基金會」、援助經濟弱勢長貧家庭的「基督教救助協會」、提供社區型長期照顧專業服務的「老五老基金會」、關懷身心障礙者的「十方社會福利基金會」以及照顧弱勢老人的「雙福基金會」、「弘道老人福利基金會」等公益團體。台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔說，台灣大哥大除捐贈全新手機，更提供12個月原廠保固，也會針對受贈者諮詢與維修服務。

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十方社會福利基金會分享，基金會學員阿賜在小作所擔任服務生，個性外向的他，很喜歡交朋友及跳舞，愛用網路來查詢流行音樂來學跳舞，但因家庭經濟不佳，目前使用家中汰換的老舊平版，使用速度緩慢且常當機，期待透過台灣大哥大捐贈的全新手機增進舞蹈興趣。

台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠表示，台灣大哥大自2021年開始，邀請民眾認捐二手手機與平板，守護數位學習之路，至今已共捐出超過2717台二手手機與平板電腦，縮短偏鄉數位學習落差。

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