南崗工業區遭偷排廢水！大排淪「泡泡河」最高罰300萬

南投市南崗工業區大排水溝傳出遭偷排廢水，大量泡沫堆積在排水溝淪為「泡泡河」。（民眾提供）

2024/07/11 16:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市南崗工業區大排水溝，昨（10日）晚間傳出遭偷排廢水，大量白色泡沫浮在大排上猶如「泡泡河」，還被民眾諷刺是「下雪了」；南投縣環保局獲報調查，初判泡沫水是清潔劑造成，應無立即危害，不過未經處理就排放廢水，依水污染防治法最高可處300萬元罰鍰，現也在大排沿線設置pH值感測器，若水質出現酸鹼值異常就會立即稽查。

環保局表示，昨夜接獲民眾陳情，指出南崗工業區的大排水溝出現大量泡沫，派員到場了解後，發現泡泡水是從傍晚開始出現，晚間泡沫大量累積才引發民眾通報，雖有人員在現場巡查，但因當地排放管路複雜，加上夜間較難查訪，昨夜巡查上游工廠暫無所獲。

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今一早也持續派員調查，不過大排水溝的泡泡水已大致消散，初判這些泡沫是清潔劑造成，沒有刺鼻的臭味，應不會有立即危害，但稽查人員仍就現場的地緣關係，清查上游可能的排廢工廠，例如清潔劑製造廠，或需洗滌製程的廠商等，惟清查一整天尚未查獲可疑業者。

環保局長李易書指出，雖然目前工業區大排水溝的泡沫已大致消散，但未依規定處理廢水就任意排放，並導致排水溝滿是泡沫，不論廢水是否會造成污染，違規排放都可依水污法開罰3萬至300萬元罰鍰，並提醒業者應定期檢查污水處理設備，並檢視相關儲槽有無滲漏、破裂，以免廢水流出影響周邊與下游環境。

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