為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南崗工業區遭偷排廢水！大排淪「泡泡河」最高罰300萬

南投市南崗工業區大排水溝傳出遭偷排廢水，大量泡沫堆積在排水溝淪為「泡泡河」。（民眾提供）

南投市南崗工業區大排水溝傳出遭偷排廢水，大量泡沫堆積在排水溝淪為「泡泡河」。（民眾提供）

2024/07/11 16:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市南崗工業區大排水溝，昨（10日）晚間傳出遭偷排廢水，大量白色泡沫浮在大排上猶如「泡泡河」，還被民眾諷刺是「下雪了」；南投縣環保局獲報調查，初判泡沫水是清潔劑造成，應無立即危害，不過未經處理就排放廢水，依水污染防治法最高可處300萬元罰鍰，現也在大排沿線設置pH值感測器，若水質出現酸鹼值異常就會立即稽查。

環保局表示，昨夜接獲民眾陳情，指出南崗工業區的大排水溝出現大量泡沫，派員到場了解後，發現泡泡水是從傍晚開始出現，晚間泡沫大量累積才引發民眾通報，雖有人員在現場巡查，但因當地排放管路複雜，加上夜間較難查訪，昨夜巡查上游工廠暫無所獲。

今一早也持續派員調查，不過大排水溝的泡泡水已大致消散，初判這些泡沫是清潔劑造成，沒有刺鼻的臭味，應不會有立即危害，但稽查人員仍就現場的地緣關係，清查上游可能的排廢工廠，例如清潔劑製造廠，或需洗滌製程的廠商等，惟清查一整天尚未查獲可疑業者。

環保局長李易書指出，雖然目前工業區大排水溝的泡沫已大致消散，但未依規定處理廢水就任意排放，並導致排水溝滿是泡沫，不論廢水是否會造成污染，違規排放都可依水污法開罰3萬至300萬元罰鍰，並提醒業者應定期檢查污水處理設備，並檢視相關儲槽有無滲漏、破裂，以免廢水流出影響周邊與下游環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
颱風？南投驚見「泡泡河」 居民質疑偷排廢水
2023/09/04 07:50

颱風？南投驚見「泡泡河」 居民質疑偷排廢水
新北新莊中港大排光雕展 3/1浪漫登場
2024/02/23 13:37

新北新莊中港大排光雕展 3/1浪漫登場

O9站交通優勢 換屋宅稀缺效應發威
休旅車暗夜挑釁還衝撞拒檢 警開10槍遭3嫌逃脫
2024/03/15 13:00

休旅車暗夜挑釁還衝撞拒檢 警開10槍遭3嫌逃脫
南崗工業區工廠失火 易燃揮發物濃煙竄天
2024/05/30 16:48

南崗工業區工廠失火 易燃揮發物濃煙竄天

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
蔡培慧督促南投福崗路西延計畫 林右昌會勘定案3年4.6億打造
2023/12/25 16:37

蔡培慧督促南投福崗路西延計畫 林右昌會勘定案3年4.6億打造
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播