通勤雙北好康！宜縣「雙卡制」通勤方案9月上路

宜蘭縣民關心的2300元TPASS（國道客運+捷運）「雙卡制」通勤方案，公路局訂9月上路。（資料照）

2024/07/11 16:15

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣民關心的2300元TPASS（國道客運+捷運）「雙卡制」通勤方案，交通部公路局訂9月上路。屆時通勤到雙北工作的民眾，購買「宜蘭1800元方案」及「基北北桃1200元方案」兩張通勤月票，就可搭配使用，其中700元價差由政府補助。縣府表示，此案雖審查通過，但尚未正式核定，希望交通部盡速核定以利後續作業。

宜蘭縣規劃有3種通勤月票，750元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵「漢本至石城」段。1800元方案，無限次搭乘縣內市區公車、國5客運、台鐵「漢本至鶯歌」段；兩種月票去年8月已上路。

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至於2300元方案，卻遲遲未能上路；縣府提出「雙卡制」構想，民眾只要符合「身分證開頭字母G或戶籍地設於宜蘭」，並購有「基北北桃1200元方案」通勤月票，在購買「宜蘭1800元方案」時，售票口就會退款700元儲值金到宜蘭通勤月票的電子票證。

立委陳俊宇昨在立法院交通委員會質詢交通部長李孟諺，關於2300元通勤方案的進度；陳俊宇說，每天都有7000多位的宜蘭鄉親通勤到雙北上下班，目前卻只有1800元方案，2300元方案可搭國5客運、台鐵、宜蘭市區公車、北北基桃公共運輸（含捷運），服務範圍甚廣，鄉親期待已久。

交通部公路局表示，宜蘭縣2300元月票方案已經於6月6日審查原則通過，預計9月上路實施。陳俊宇表示，未來是使用雙卡購買，有無可能盡快合併，讓民眾使用更便利？此外，民眾買雙卡要3000元，價差的700元補助，交通部能否協助負擔？

公路局回應，雙卡合併會盡速研議，補助部分也會按照全台的月票計算方式來補助。

縣府交通處表示，公路局9月上路時程，是縣府提報的規劃，全案雖審查通過但並未正式核定，希望交通部盡速核定，縣府才能與系統業者、票證公司與客運業者進行三方協議，縣府會提前作業並壓縮系統建置與測試時間，朝9月上路目標辦理。

至於700元票差補助，縣府概估1年所需經費約4900萬元，由中央與地方共同負擔，若依國道客運補助，中央負擔9成，地方1成；若是地區性，中央7成5，地方2成5，這部分交通部也尚未核定補助比例。

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