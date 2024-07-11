員林清潔隊撿到「無頭豬」肉塊 算垃圾還是廚餘意外引論戰

9日晚間，員林市清潔隊在76快速道路下方，發現一塊「無頭豬」肉塊，由於體積龐大，清潔隊員趕緊移除至路旁。（員林市清潔隊提供）

2024/07/11 15:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市清潔隊9日晚間在76快速道路下方發現，一塊有2支腿卻沒有頭的「無頭豬」肉塊，由於體積龐大，清潔隊員趕緊移除至路旁，正當思考如何當廢棄物處理時，警方已經找到失主來認領，不過事後民眾質疑，撿到掉在地上的肉塊是算垃圾？還是廚餘？在網路引起爭論。

對此員林清潔隊指出，預防非洲豬瘟，來路不明肉品請當一般垃圾，打包好後丟置垃圾車處理。

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員林清潔隊表示，9日晚間8點半，隊員們正在隊內進行垃圾整理，突然聽到馬路上有物品掉落的聲響，上前一看竟是一塊有一半身體跟兩隻腳的大豬肉，研判是剛生鮮屠宰過豬肉，在送貨途中不慎掉落，由於該路段車流量大，未免危險於是上前移除，同時也報警，果然過了不久，豬肉主人趕來認領，虛驚一場。

由於彰化從7月起強化垃圾分類回收及檢查，許多民眾對於一般垃圾、生熟廚餘、資源回收等分不清楚，對此員林清潔隊製作有趣圖卡「在路上撿到豬肉怎麼辦」，在清潔隊臉書宣導肉類分類小常識，結果引來民眾激烈討論，有人說應該是生廚餘，適合拿來當堆肥，但也有人說，吃的東西掉在地上就是垃圾，應該是垃圾等語。

對此員林市清潔隊解釋，煮熟過的雞、鴨、魚、牛、羊、豬等（含內臟）肉類，請丟熟廚餘，另外為預防非洲豬瘟，「未烹煮肉類（含內臟）」請丟垃圾車，至於來路不明肉品，可當成一般垃圾，請民眾打包好後丟置垃圾車處理。

豬肉上還有印章，清潔隊員研判是剛生鮮屠宰過豬肉，趕緊報警通報協尋。（員林市清潔隊提供）

員林市清潔隊在76快速道路下方發現一塊有2支腿卻沒有頭的「無頭豬」，警方獲報後趕緊到場處理。（員林市清潔隊提供）

員林清潔隊製作有趣圖卡「在路上撿到豬肉怎麼辦」，在臉書宣導肉類分類小常識。（員林市清潔隊提供）

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