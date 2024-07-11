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民怨炸鍋！彰化花壇「送肉粽」延後至今晚10點舉行

花壇鄉灣東村今晚送煞科儀時間延後至晚間10點到11點舉行，村長呼籲民眾在這時間點盡量避開。 （資料照）

花壇鄉灣東村今晚送煞科儀時間延後至晚間10點到11點舉行，村長呼籲民眾在這時間點盡量避開。 （資料照）

2024/07/11 14:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉灣東村今晚（11日）舉行的「送肉粽」科儀，原先由於送煞時間在晚間8點至11點舉行，與地方生活作息時間高度重疊，還有人因此要調班，造成民怨炸鍋，幾經協調折衝，村長許松柏稍早PO文指送煞科儀將延後至晚間10點至11點舉行，時間與路線都要尊重喪家，呼籲民眾在這時間點盡量避開。

許松柏在臉書社團《花壇人俱樂部》發文更正公告指出，依當事家屬最新訊息，灣東村7月11日將進行「送肉粽」送煞科儀，時間為晚間10點至11點舉行，有忌諱者在儀式時間避免出入。路線則為隴西一巷→榮興路→出海。

原本灣東村發布的送煞科儀時間是今晚8點到11點，該文一出引發民眾議論，有人說當地並無此習俗，也有鄉親表示希望能公佈路線及確切時間（儘量深夜），不然又要人心惶惶。另有鄉親說「可以晚一點嗎？8點太早了」。不過也有民眾強調，其實現在「送肉粽」已不像以前，現在都是走一小段路就直接上車往海邊去了，就算民眾經過那輛車也不會發覺；還有人認為，既然發生了，儀式還是要做，不影響到其他人的方法就好了。

喪家決定把送煞科儀時間往後延，且由原先3小時縮短為1小時，地方都給予正面肯定；灣東村送煞科儀延後並非頭一遭；今年花壇中庄村6月7日晚間9點的「送肉粽」科儀，由於未公告送煞路線，且時間與學校社團活動時間重疊，造成民怨炸鍋，經鄉代翁啟祐及村長李樹林與禮儀公司、喪家協調後，儀式延後1小時舉行，送煞詳細路線也曝光。

花壇灣東村長許松柏稍早PO文指送煞科儀將延後至晚間10點至11點舉行。 （翻攝臉書花壇人俱樂部）

花壇灣東村長許松柏稍早PO文指送煞科儀將延後至晚間10點至11點舉行。 （翻攝臉書花壇人俱樂部）

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