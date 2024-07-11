嘉義市科學168邁入20年 科普之旅7/19登場

嘉義市長黃敏惠（右五）等人今天參與「科學168教育博覽會」啟動記者會。（記者丁偉杰攝）

2024/07/11 13:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市年度暑假盛事「科學168教育博覽會」邁入20週年，將於19日起一連5天在港坪體育館、風雨球場及港坪國小熱鬧登場，今年活動內容包含4大主題特展、3項科學競賽、31攤科學闖關、112場次科普教室等活動，新增街頭科學秀、綠色市集及巨型紙迷宮，活動精彩，適合親子體驗科普之旅。

市長黃敏惠今天在市府主持啟動記者會，開場表演由麥西博士實驗室結合ChatGPT共譜一段AI與科學間的精彩演出，現場嘉市博愛國小、民生國中、吳鳳科大及嘉縣永慶高中等擺設科學攤位，讓民眾體驗及展示科學趣味互動。

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黃敏惠表示，科學168激發學子探索科學的創造力與想像力，透過做中學培養學子對於科學的興趣與理解，讓生活時時有新知，處處有科學，以提昇全民生活品質和國家競爭力。

嘉義市教育處長郭添財說，今年科學168將科學與永續結合，活動內容包含4大主題特展、3項科學競賽、31攤科學闖關、112場次科普教室、定向越野、樹攀體驗、慈濟環保車、科教巡迴車、科技教育成果展及親子趣味館，還新增街頭科學秀、綠色市集及巨型紙迷宮，活動精彩，相關資訊可至「嘉市科學168教育博覽會」臉書專頁查詢。

科學168教育博覽會開場表演由麥西博士實驗室結合ChatGPT共譜一段AI與科學間的精彩演出。（記者丁偉杰攝）

嘉縣永慶高中在現場擺設科學攤位，展示科學趣味互動遊戲。（記者丁偉杰攝）

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