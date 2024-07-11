南港「鵝肉周」疑食物中毒11人就醫 北市衛生局勒令停業

衛生局前往南港鵝肉周稽查查有衛生缺失。（台北市衛生局提供）

2024/07/11 12:29

〔記者江采蓁／台北報導〕有多名民眾日前至南港鵝肉店「鵝肉周」用餐後出現噁心、嘔吐等疑似食品中毒症狀，台北市衛生局今（11）日表示已立即啟動調查，截至7月7日上午通報就醫人數為6人，達北市停業標準，立即通知該業者停業，並要求提出改善措施。

食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局自7月6日下午陸續接獲桃園市及新北市衛生局通報及民眾陳情，7月5日至「鵝肉周」用餐後，陸續發生噁心、嘔吐等疑似食品中毒症狀，經衛生局調查，就醫民眾食用餐點包含糖醋排骨、菜脯蛋、客家小炒、麻婆豆腐、豆干炒肉絲、蔥爆牛肉、蒜泥白肉、煙燻鵝肉、鹹水鵝肉，其中煙燻鵝肉、鹹水鵝肉為共同食用品項。

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林冠蓁指出，當日前往稽查現場已無7月5日剩餘或嫌疑食品檢體，僅採集2件廚師手部檢體及炒鍋、炒匙、刀子、砧板4件環境檢體，預計2週完成檢驗；此外，查有未提供2位工作人員體檢報告，廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔，工作人員未戴工作帽，醬料罐及醬料台不潔、食材未墊高擺放等衛生缺失，已要求於7月8日前完成改善。

此外，林冠蓁表示，截至7月7日上午通報就醫人數為6人、7月8日中午12時止累計就醫11人，後未新增就醫人數，但達北市停業標準，衛生局立即通知該業者停業，並要求提出改善措施，待業者申請復業後，經衛生局審查通過、複查合格、從業人員完成衛生講習始准復業。

衛生局前往南港鵝肉周稽查查有衛生缺失。（台北市衛生局提供）

衛生局前往南港鵝肉周稽查查有衛生缺失。（台北市衛生局提供）

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