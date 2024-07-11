新北打造八里為淨零示範區 侯友宜：1200定期票已減碳10％

新北市長侯友宜表示，新北市把八里區作為第一個淨零示範區，逐步在各區推動，達到2030減碳30%的目標。（記者田裕華攝）

2024/07/11 12:10

〔記者何玉華／台北報導〕基北北桃「我的減碳存摺全民運動」今（11）日在台北市晶華酒店舉辦交流論壇，4縣市首長共同出席，新北市長侯友宜表示，基北北桃1200都會通定期票帶動大眾運輸運量，已減碳10%，為了達到2050淨零碳排的目標，新北市把八里區作為第一個淨零示範區，逐步在各區推動，達到2030減碳30%的目標。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑共同出席「我的減碳存摺全民運動」論壇；侯友宜表示，基北北桃是一個共同的生活圈，隨著整個氣候變遷以及經濟產業的發展，永續城市變成是非常重要的里程碑，尤其減碳一定是從自身開始做起，變成全民運動一起參與，才能達到2050淨零碳排。

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侯友宜說，新北市政府的目標很清楚，要在2030減碳30%，並在2023年已推動無煤城市，今天再推動「我的減碳存摺」，是邀請北台灣的市民朋友一起參與減碳，新北市也提供了很多的獎項，包括淡海輕軌、安坑輕軌180日票、在地小農茶葉等農產品小物，鼓勵大家搭乘大眾運輸。

侯友宜說，新北市把八里區做為位第一個淨零示範區，管制排碳量高的大貨車進入，並實施所有的公共運輸包括自行車、公車、YouBike，由公務體系帶頭區一區一區推動，包括土地、建物都朝減碳目標走，明年在三重即將完成的第二大樓行政中心，也一定是碳中和的行政中心。

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