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野柳石光夜訪女王延長一週 有場水舞秀加無人機展演

野柳石光夜訪女王延長一週，還有一場水舞結合無人機表演。（北觀處提供）（記者盧賢秀攝）

野柳石光夜訪女王延長一週，還有一場水舞結合無人機表演。（北觀處提供）（記者盧賢秀攝）

2024/07/11 12:02

〔記者盧賢秀／新北報導〕「2024野柳石光夜訪女王」6月28日開展後，引起國內外遊客熱烈迴響，北海岸旅遊人潮絡繹不絕。交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）將延長1週，7月19日晚間8點「Big Queen電光火石映象水舞」結合無人機展演，讓民眾感受野柳夜間之美。

今年野柳石光夜訪女王各燈區有不同拍照打卡氛圍，2大主題燈光秀包含沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」（最佳觀賞點為沙灘區木棧平台及第一區平台）及女王頭區「女王的映畫藝術」燈光秀（最佳觀賞點為第二區平台），從晚19點半至21時，每半小時展演1次。此外仿真區「星空秘境」影像妝點仿真女王頭及俏皮公主，也是最佳拍照點。

北觀處提醒民眾，「沉靜石光入口」、「Big Queen電光火石映象水舞」、「女王的映畫藝術」及「映月儷影」燈區裝有雷射燈，因雷射光束對感光元件有損壞的風險，請多加留意手機及相機鏡頭。

北觀處處長陳煜川表示，野柳石光夜訪女王活動以光影科技結合野柳地質、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。北海岸假日人車潮較多，建議旅客多選擇平日前往，夜間於園區內行走請勿推擠或奔跑，並共同愛護野柳地質公園珍貴地景以及展演燈具，勿碰觸、踩踏地景，讓更多遊客觀賞到美麗的景觀。

野柳石光夜訪女王延長一週，還有一場水舞結合無人機表演。（北觀處提供）（記者盧賢秀攝）

野柳石光夜訪女王延長一週，還有一場水舞結合無人機表演。（北觀處提供）（記者盧賢秀攝）

野柳石光夜訪女王延長一週，還有一場水舞結合無人機表演。（北觀處提供）

野柳石光夜訪女王延長一週，還有一場水舞結合無人機表演。（北觀處提供）

野柳石光夜訪女王延長一週，還有一場水舞結合無人機表演。（北觀處提供）

野柳石光夜訪女王延長一週，還有一場水舞結合無人機表演。（北觀處提供）

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