部落小米採收費時費工 台東農改場研發機械化栽培

台東農改場向農民介說雜糧一貫化機械。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/11 07:39

〔記者黃明堂／台東報導〕小米是原住民族傳統重要作物，為有效解決小米等原民雜糧田間栽培費時費工的問題，農業部台東區農業改良場研發及導入原民雜糧田間栽培所需之各項機械，對過去以人工作業為主之原民雜糧生產，機械化栽培可成為緩解部落人口老化及缺工問題的重要措施。

台東農改場昨天在延平鄉以斯馬哈散農莊舉辦「原民雜糧一貫化機械作業示範觀摩會」，農友逾50人參加。會中介紹小米從播種至收穫一系列田間機械，包括整地、播種、移植、除草、驅鳥及收穫等，且可依不同栽培條件，選擇適合的機械，有效節省人工成本及作業辛勞。

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場長陳信言表示，小米及台灣藜等特色作物是台東原住民族重要產業，栽培面積及產量都是全台之冠。然近年因人口外流及老化等問題，使栽培面積逐年下降，由於原民雜糧栽培環境及籽實大小與一般雜糧不同，無法使用常見之大型機械作業，為有效提高栽培意願，台東農改場積極開發各式省工機械，配合導入之機械，完成田間栽培機械一貫化，可兼顧原民雜糧在文化上不至於消失，也提升經濟生產的效率。

副研究員黃政龍介紹原民雜糧一貫化生產機械，包括整地、播種、移植、除草、驅鳥及收穫等，其中整地機械導入中、小兩種型式曳引機，取代中耕機，提升整地效率並降低人工作業辛勞；播種機械依栽培面積，除可選用市售單行條播機外，也可使用台東場研發之雙行或四行式播種機，取代過去撒播的方式，方便後續管理。另為減少田間雜草競爭也導入紙穴盤、移植機械及行間除草機械等，可依需求搭配使用。驅鳥器除可使用過去研製之太陽能人型驅鳥器，目前也積極試驗雷射驅鳥器及其他設備。最後收穫依栽培面積可選用改良的雜糧聯合收穫機，或收割捆綁機，與人工採收比較，可快速且省工收穫。

陳信言表示，農改場積極開發及導入原民雜糧生產相關機械及技術，希望藉此次觀摩會能取得更多意見供研究參考，俾利持續發展原民雜糧生產機械化，提升部落經濟。

小米是台東原住民重要作物。（記者黃明堂攝）

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