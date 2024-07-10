來屏東吃銅板美食拍短影音搶獎金！「激安99」競賽冠軍5萬元

屏東縣政府今年特別舉辦「屏東美食・激安99」短影音徵選競賽。（記者羅欣貞攝）

2024/07/10 21:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕旅遊一定要品嚐美食，若吃到佛心價銅板美食，更會讓人有幸福感，屏東縣政府今年特別舉辦「屏東美食・激安99」短影音徵選競賽，邀請民眾暑假期間至屏東旅遊及拍攝美食，本月（7月）15日起至9月13日徵件，總獎金27萬元，冠軍獨得5萬元，縣府歡迎民眾來屏東吃美食拍影片搶獎金。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，萬物齊漲，品嚐銅板美食，成了不少人的日常小確幸，這次短影音競賽就是鎖定單價99元以下的銅板美食，藉由競賽鼓勵民眾發掘及蒐羅屏東各地美食。而且近幾年社群軟體提供短影音功能帶動新潮流，讓手機拍攝短片模式更加盛行，只要擁有創意，不受設備限制，人人都可以拍攝出獨特的影音作品，吸引更多人來屏東。

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參賽短影音拍攝長度於15秒至90秒皆可投稿，投稿作品需為未曾公開發表之原創作，影片規格採用9：16直式畫面（寬1080畫素，高1920畫素）為佳。經主辦單位確認影片規格及內容符合規定後，將提供參賽者「屏東美食激安99」形象LOGO置入於參賽影片，並將作品發佈至個人之社交平台即完成報名。

活動將邀請美食網紅擔任專業委員參與評選，預計選出30組優質作品進入決選，第一名將獨得高達5萬元的獎金，第二名和第三名分別獲得3萬元和2萬元的獎金，20名佳作則可獲得各5000元獎金，總獎金高達27萬元。

詳情可至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」FB粉絲頁查詢，民眾於官方公佈入圍名單後也可參與抽獎活動，留言分享為喜愛的短影音加油打氣，就有機會將多項好禮帶回家。

屏東縣銅板美食相當多又好吃。（記者羅欣貞攝）

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