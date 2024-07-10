為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

來屏東吃銅板美食拍短影音搶獎金！「激安99」競賽冠軍5萬元

屏東縣政府今年特別舉辦「屏東美食・激安99」短影音徵選競賽。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府今年特別舉辦「屏東美食・激安99」短影音徵選競賽。（記者羅欣貞攝）

2024/07/10 21:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕旅遊一定要品嚐美食，若吃到佛心價銅板美食，更會讓人有幸福感，屏東縣政府今年特別舉辦「屏東美食・激安99」短影音徵選競賽，邀請民眾暑假期間至屏東旅遊及拍攝美食，本月（7月）15日起至9月13日徵件，總獎金27萬元，冠軍獨得5萬元，縣府歡迎民眾來屏東吃美食拍影片搶獎金。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，萬物齊漲，品嚐銅板美食，成了不少人的日常小確幸，這次短影音競賽就是鎖定單價99元以下的銅板美食，藉由競賽鼓勵民眾發掘及蒐羅屏東各地美食。而且近幾年社群軟體提供短影音功能帶動新潮流，讓手機拍攝短片模式更加盛行，只要擁有創意，不受設備限制，人人都可以拍攝出獨特的影音作品，吸引更多人來屏東。

參賽短影音拍攝長度於15秒至90秒皆可投稿，投稿作品需為未曾公開發表之原創作，影片規格採用9：16直式畫面（寬1080畫素，高1920畫素）為佳。經主辦單位確認影片規格及內容符合規定後，將提供參賽者「屏東美食激安99」形象LOGO置入於參賽影片，並將作品發佈至個人之社交平台即完成報名。

活動將邀請美食網紅擔任專業委員參與評選，預計選出30組優質作品進入決選，第一名將獨得高達5萬元的獎金，第二名和第三名分別獲得3萬元和2萬元的獎金，20名佳作則可獲得各5000元獎金，總獎金高達27萬元。

詳情可至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」FB粉絲頁查詢，民眾於官方公佈入圍名單後也可參與抽獎活動，留言分享為喜愛的短影音加油打氣，就有機會將多項好禮帶回家。

屏東縣銅板美食相當多又好吃。（記者羅欣貞攝）

屏東縣銅板美食相當多又好吃。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
多補充水份！10縣市高溫特報 屏東三地門上午已飆36.1度
2024/07/10 12:05

多補充水份！10縣市高溫特報 屏東三地門上午已飆36.1度
中油污染賠上億卻不滿被罰250萬打官司 管碧玲：要和解了
2024/07/10 16:34

中油污染賠上億卻不滿被罰250萬打官司 管碧玲：要和解了

「璀璨王功 精彩二十」 2024王功漁火節
屏東「聯勇操演」夜射登場 國軍展現精實訓練戰力
2024/07/10 20:13

屏東「聯勇操演」夜射登場 國軍展現精實訓練戰力
原民青少年尋根之旅 屏東原文發中心探索內涵傳承文化
2024/07/10 19:41

原民青少年尋根之旅 屏東原文發中心探索內涵傳承文化

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播