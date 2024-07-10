久違了！馬公城隍廟修繕多年 今重現「補運」人潮

補運是四面環海澎湖人，重要宗教信仰活動。（記者劉禹慶攝）

2024/07/10 19:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖民眾信仰大多會有「補運」的習俗，以求個人或家人的消災解厄，一般補運常在農曆初一、十五到各社里的廟宇辦理。此外，因地區時間不同，每年還會有一次會選擇在農曆正月初7、或於6月上旬（6至7日）或8月15日其中一天，擴大舉行的「全家」補運習俗，修繕多年停擺的馬公城隍廟補運，今（10）日重啟補運，湧入大批信徒。

原本澎湖的城隍廟，設在文澳通判署的東邊，稱為文澳城隍廟。乾隆44年間，在媽宮另外建了一座城隍廟稱為武城隍廟，是為現今馬公城隍廟的前身（馬公市光明路 20號）。早年澎湖人認為城隍爺的職掌橫跨陰陽兩界，因此擴大「補運」這天有多數人選擇到城隍廟進行消災補運。

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早年澎湖人補運，通常會在天剛亮時進行，信徒準備「紅圓」或「甜糯米飯」一大碗，上面放若干個未剝殼的熟雞蛋（雞蛋上以塗紅色食用色素，並依家中人口多寡而定之 數量，也有以龍眼、荔枝等可剝殼物品替代），連同香及金紙、「補命錢」以及欲補運者生辰八字到廟裡去祭拜。祭祀結束後拿著紅蛋，在神桌四角輕輕的敲破，將蛋殼剝掉後塗上少許香灰，帶回家分給家人吃，以祈求神明保祐闔家大小平安無事。

馬公城隍廟因整修，今日睽違多年再次舉行補運，澎湖縣正副議長陳毓仁、藍凱元、秘書長蔡淇賢、議員許國政、莊光大、蘇陳綉色、文化局長洪棟霖等人都到場，現場還有一位百歲人瑞黃束靜神秘嘉賓共襄盛舉。

因整修久違的馬公城隍廟補運再度登場，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

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