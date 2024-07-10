辭職長期照護年邁雙親無怨無悔 新北市府表揚7孝行楷模

新北市孝行獎7位孝行楷模，在市議會接受市長侯友宜表揚。前排右起依序為李東茂、邱品嘉、葉姵妤、張玫琦、侯友宜、朱珮珊、蔡依恬、鄭丞志。（新北市教育局提供）

2024/07/10 20:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今（10）日市政會議，市長侯友宜表揚新北市孝行獎7位孝行楷模，教育局長張明文介紹，得獎者張玫琦為照顧患病的母親與年邁父親，辭職返鄉專心照護；得獎者邱品嘉出生就被養父母收養，雙親年邁罹病，邱品嘉照護雙親20多年，親力親為。侯友宜表示，品德教育是新北市的教育重點，孝順是最重要的品德之一，因此市府每年辦理孝行楷模選拔及表揚，希望傳達行善為孝的重要性。

7位孝行楷模分別是李東茂、邱品嘉、葉姵妤、張玫琦、朱珮珊、蔡依恬、鄭丞志。

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教育局介紹，張玫琦原本在南部從事房地產業，她的母親於2013年罹患失智症，身體也退化須長期臥床，將近90歲的父親無法一人照顧母親，張玫琦便辭職返回深坑區老家照顧雙親；為了方便照護母親，張家三人睡在一樓客廳，張玫琦24小時全天看護照顧，去年張玫琦的父親不幸因中風、肺炎住進加護病房，張玫琦扛起照護重責，醫院與家庭二邊奔波，所幸在悉心照顧下，她的父親已經可以靠輔助輪椅在家裡行動。

當地昇高里長李傳震說，鄰居對張玫琦的孝行讚譽有加，張玫琦也不吝把長照心得分享給鄰居，他經常到張家探視，見證張玫琦11年來對雙親的孝心、孝行，令人敬佩。

教育局說，邱品嘉一出生就被收養，養父母因工作早出晚歸，懂事的她自小就會主動分擔家務，她的雙親年邁後出現行動不便、失智症、三高心血管疾病等症狀，邱品嘉因感念養父母的養育之恩，悉心照料雙親，身邊朋友不捨她照護父母的操勞，曾建議將雙親送至安養中心，但邱品嘉仍堅持親自照顧雙親，珍惜與父母相處的時光，並盡力提供最好的照護資源。

新莊區福基里長王曜輝表示，邱品嘉除了定時陪同父母就醫，有時父母情緒不穩，她也總是耐心安撫，讓雙親開心、順心，在醫院中也總是隨侍在側、細心照護父母，真正從生活中實踐孝悌美德，是社會學習的榜樣。

教育局補充，期待透過孝行獎選拔發現社會中的動人故事，並藉由公開表揚使其成為影響社會注重品德的重要力量，讓孝行能逐步落實到生活中。

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