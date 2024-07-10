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霧峰農會打敗近3千支酒奪法國特級金牌 7/21台北辦品酒會

「初霧•燒酎」、「醉峰四六」奪得法國第30屆「國際酒類競賽」特級金牌，將至台北小巨蛋與民眾分享。（霧峰區農會提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

「初霧•燒酎」、「醉峰四六」奪得法國第30屆「國際酒類競賽」特級金牌，將至台北小巨蛋與民眾分享。（霧峰區農會提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/07/10 18:13

〔記者黃旭磊／台中報導〕農糧署輔導農村酒莊參加2024年在法國舉辦的第30屆「國際酒類競賽」，霧峰區農會酒莊在2927件各國參賽酒品中，以「初霧•燒酎」、「醉峰四六」斬獲兩面特級金牌，「極清大吟釀」、「極清台灣清酒」獲得金牌殊榮，農會將在21日首次至台北小巨蛋舉辦品酒會，與民眾分享世界金牌酒品。

農業部輔導農村酒莊參加南法波爾多「國際酒類競賽」（Concours Vinalies Internationales），5月獲得2面特級金牌、5面金牌及3面銀牌共10面獎牌，創我國參賽以來最高紀錄，而法國國際酒類競賽為全球酒類歷史最悠久競賽，今年共有32國參賽，霧峰農會5件得獎獨佔鰲頭。

霧峰區農會總幹事黃景建說，台灣清酒釀造品質已達世界等級，除在法國獲獎，「台灣土狗1號」生清酒今年也獲得「Kura Master」日本酒評鑑白金賞，再次證明釀造技術達國際水準。

霧峰區農會將在7月21日，首度前往霧峰農會酒莊台北小巨蛋旗艦店，舉辦2場「金牌饗宴仲夏品酒會」，當場與民眾分享「初霧•燒酎」等世界金牌5款酒品，品酒會將以仲夏森林場景布置，並將搭配8款台中在地名店酒餚小點。

黃景建強調，經專業品酒師引領，老饕味蕾在懷舊氛圍中舞動，感受夏日透涼口感，品酒會可洽官方網站，或霧峰農會酒莊官方LINE@帳號。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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