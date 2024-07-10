消暑尬場！水里玩水節週五加場試營 九族推泳裝「水霧森林」

南投水里玩水節每週六、日都吸引千餘遊客入園，不僅可以玩充氣滑梯，還有SUP可體驗。（記者劉濱銓攝）

2024/07/10 17:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕炎炎夏日玩水最消暑，南投縣水里玩水節自6月底開幕後，每週六、日都吸引千餘遊客入園，水里鄉公所為服務更多民眾，本週五（12日）將加開平日場，若反應熱烈將常態營運；另在日月潭風景區的九族文化村，暑假也推出長達300公尺的「水霧森林」步道，大小朋友若穿泳裝報到，還可獲園內消費券，盼讓遊客消暑拿好康。

水里鄉公所表示，今年玩水節開跑後，每逢週六、日的活動日都吸引許多親子遊客入場，並為嘉惠在地居民，水里鄉民憑證可免費入場，最近統計排除水里鄉親，光購票入場的外地遊客每天都有1000多人，為服務更多民眾，並在週間享有更好的遊憩品質，本週五將加開營運，藉此「試水溫」，若民眾反應不錯，暑假的週五就會常態營運，盼能吸引遊客入住水里，增加更多在地消費。

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另在擁有大片森林的九族文化村，暑假也推出「水霧森林」步道，在園區西班牙海岸到水立方舞台之間，打造300公尺長的定時噴霧步道，在大片林蔭下，可享受涼爽水霧，另在舞台旁的杉木林走廊，設有「跳跳泉」水柱，不僅遊客可親水清涼一下，拱門水柱也讓兒童驚喜不已，暑假也推出「穿泳裝送200」活動，只要穿泳裝到水立方報到，即可獲得200元消費券，兒童則可領取100元消費券。

南投水里玩水節每週六、日都吸引千餘遊客入園，水里鄉公所7月12日將加開週五場試水溫，盼服務更多遊客，並吸引入住水里促進在地消費。（記者劉濱銓攝）

九族文化村暑假推出泳裝「水霧森林」，可在300公尺步道享受清涼水霧，穿泳裝報到還可獲得消費券。（九族文化村提供）

九族文化村暑假推出「跳跳泉」水柱，讓遊客可在拱門水柱玩水清涼一下。（九族文化村提供）

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