黃銘志揭開小琉球「三不像鮪魚」之謎 屬純種太平洋黑鮪、非雜交魚

「三不像鮪魚」（左）和黑鮪（左二）、大目鮪（左三）、黃鰭鮪（右）的外觀比較。（南大生科黃銘志提供）

2024/07/10 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕屏東小琉球西方海域3年前捕獲1條奇特的鮪魚，外觀融合了黑鮪魚、黃鰭鮪魚和大目鮪魚特徵，被稱為「三不像鮪魚」。台南大學生物科技學系副教授黃銘志透過DNA技術，發現這條鮪魚並非雜交魚種，是純種的太平洋黑鮪，只是形狀有些異於同類。

黃銘志破解「三不像鮪魚」之謎，研究成果日前刊登於亞洲漁業科學（AsianFisheries Science）國際期刊網路版。

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南大表示，2020年12月，黃銘志接獲消息時，「三不像鮪魚」已被支解並販售，大部分可供鑑定的生物特徵已不復存在，僅剩店家用來燉高湯的脊椎骨部分。

「三不像鮪魚」其重量和眼睛與黑鮪相似，但身形和胸鰭與黃鰭鮪魚相同，腹鰭則與大目鮪魚一樣。

黃銘志利用脊椎骨上附著的少量殘肉，透過DNA等分子生物學方法進行分析，結果顯示，「三不像鮪魚」並非雜交魚種，而是純種的太平洋黑鮪（Thunnus orientalis），只是形狀有些異於同類，讓大眾誤以為是雜交魚種。

黃銘志表示，運用生物科學DNA技術幾年研究的結果，漁民只要根據食感、油花及大腹油層，於拍賣時就能正確判定真實物種，可見台灣漁民之專業。「三不像鮪魚」最後以每公斤850元拍出，最接近黑鮪價格。

他說，此次研究成果獲得國際SCI期刊認可，感謝東港區漁會總幹事林漢丑的幫忙，及東港曾鮮生魚片黑鮪魚專賣店，免費提供「三不像鮪魚」脊椎骨、黑鮪、大目鮪和黃鰭鮪的肌肉樣本，使得「三不像鮪魚」的身分之謎得以解開。

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