使用57年 基隆安樂高中正德樓拆除改建

使用57年的基隆市安樂高中正德樓，市府編列預算拆除改建成為30間教室的專科大樓，基隆市長謝國樑今天主持開工動土典禮。（圖由基隆市政府提供）

2024/07/10 16:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕陪伴基隆市立安樂高中學子57年的正德樓，因校舍已逾50年使用年限，正德樓將拆除，原址興建地上5層、地下1層共30間教室的專科教學大樓，基隆市長謝國樑今天（10日）主持開工動土典禮，期許完工後提供安樂高中學子優質的學習場域。

安樂高中校長甘邵文說，學校成立於1966年，隔年正德樓落成啟用，陪伴師生近一甲子，是安樂高中師生的美麗記憶，感謝正德樓功成身退。安樂高中校友林小姐表示，正德樓是陪伴安樂高中學子點點滴滴的一棟大樓，充滿學習回憶，雖然不捨正德樓，但未來有新大樓使用，造福安樂高中的學弟妹，也是功德。

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謝國樑表示，工程總預算金3億6800多萬元，包括教育部國教署補助2億1000多萬元、基隆市政府自籌1億5800多萬元，目前安樂高中設有高中部及國中部，正德樓為1966年創校時期興建的校舍，因不敷使用，市府編列預算及爭取教育部國民及學前教育署補助經費，進行拆除改建工程，正德樓拆除後，設置嶄新的專科教學大樓。

正德樓拆除改建工程由吳坤霖建築師事務所規畫設計與監造，勝岳營造公司負責興建，採鋼筋混凝土結構，興建地上5層，地下1層建築，規畫普通教室26間，專科教室4間，共計30間教室；預計2024年8月完成正德樓拆除，2026年9月完工啟用。

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