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基隆市204路線公車 女乘客5天內2度遭鐵片割傷流血

一位女性公車乘客，7月4日、9日晚上，連續2次搭乘基隆市公車204路線，被座椅下方固定的鐵片割傷小腿流血，她貼文說「第一次打1999反映以為改善了，沒想到隔5天又被割傷。」 （基隆市政府公車處提供）

一位女性公車乘客，7月4日、9日晚上，連續2次搭乘基隆市公車204路線，被座椅下方固定的鐵片割傷小腿流血，她貼文說「第一次打1999反映以為改善了，沒想到隔5天又被割傷。」 （基隆市政府公車處提供）

2024/07/10 16:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市一位女市民，在7月4日、9日晚上，連續兩次搭乘基隆市公車204路線，被座椅下方固定的鐵片割傷小腿流血，她貼文說「第一次打1999反映以為改善了，沒想到隔5天又被割傷。」

基隆市公車處表示，因為座椅下固定的鐵片修整不確實，致使乘客腳部意外受傷，深感歉意，有5輛類似情況公車，全部進廠檢修。

有女乘客在「基隆人日常」臉書社群貼文，她說，4日晚上搭204公車，沒想到被座椅下方固定座位的鐵片割傷小腿。她擔心其他剩客也會被割傷，當晚就打1999反映，隔天接獲市府人員電話表示關心，並說車子會進廠維修，她心想應該就沒事了。

但女乘客說，她9日晚上又搭到同公車，不小心同一位置小腿又一陣劇痛，當場鮮血直流，「公車的鐵片有多毒誰知道」，她說再打1999可能還是同樣的回應，因此決定貼文提醒民眾注意。

基隆市公車處說明，座椅鐵片突出車輛為204路線公車，車號FAC-XXX，經查於7月5日進場維修，7月8日出場加入營運，因車輛報修單未明確標示位置致處理有偏差，已責令該公車停止營運，並將同類型車輛做全面檢查。

該輛公車今天再次進場檢修，當場拆解座椅後，經查原設計座椅底座固定用鐵架，因乘客搭乘頻繁，海棉座椅消耗退縮鐵片突出所致，要求維修技師將座椅往前固定後，目前檢修座墊往前鎖緊後，再度確認不會發生割傷情形，事後將責成同類型車輛一併檢視，做妥善處理。

基隆市公車處長楊華中表示，因夏季衣服較輕薄，易發生擦傷意外，有關公車設施異物突出部分，已請車輛保管人於開車前加強檢視。並將加強日後乘客投訴案件管制，以乘客感受的方式，掌握問題，並於接獲通報完修時，需要確認是否已達申訴者要求，避免再度發生相同事件。

該輛公車今天再次進場檢修，公車處表示，目前檢修座墊往前鎖緊後，再度確認不會發生割傷情形。 （基隆市政府公車處提供）

該輛公車今天再次進場檢修，公車處表示，目前檢修座墊往前鎖緊後，再度確認不會發生割傷情形。 （基隆市政府公車處提供）

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