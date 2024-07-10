李遠哲表態挺核：等綠能足夠再談廢核

李遠哲表示，現在進行廢核後多燒煤、油、氣體，這不是不對的，廢核要往後延！（記者蔡淑媛攝）

2024/07/10 14:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中研院前院長李遠哲接受總統賴清德邀請，將擔任國家氣候變遷政策委員會顧問，今天他受訪被問及政府是否調整非核政策時回應，從能源大政策來看，「對我們最不好的先拿掉，等綠能足夠了，再談廢核問題」，現在進行廢核後多燒煤、油、氣體，這不是不對的，「（因此）廢核要往後延！」

李遠哲今天出席國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展開幕時，接受媒體訪問也透露賴總統在就任前邀請他討論能源政策，兩人「討論很多！」他也說，台灣面積小、人口多，即便有太陽能或海洋發電，單位面積所能獲得的能源少，因此在能源發展是辛苦的。

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李遠哲表示，以前台灣經濟發展是從外面無止盡的引進石化燃料，溫室氣體無止盡排放，現在在國際上已不可行，在國際能源的輸入，除非台灣能改成乾淨的能源，像是澳洲多陽光，發展氫能電解，能把氫賣給台灣，那麼台灣能源轉型可走向氫經濟，但是台灣再生能源仍不易達到想要的目標，因此國際合作還是重要的。

至於核能涉及國家安全，李遠哲認為，台灣核能發展不同於加拿大核發電廠，不能把鈾拿出作原子彈，因此核電廠做武器，在台灣是走不通的，但是核電廠被炸，會帶來災害。

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