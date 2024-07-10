解決內湖交通沉痾 北市警祭5大絕招

內湖區的交通長期遭各界議論。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/10 12:41

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市內湖區的交通問題，長期以來都受到各界關注，台北市警局長李西河在上月6日接任至今已「滿月」，李西河曾多次前往內湖各地走訪，想改善交通相關問題，也於內湖的交通尖峰時刻搭乘巴士，親身體驗用路人的實際感受。對此，台北市警局今天表示，已研提5項策進作為，持續精進內科周邊道路交通順暢。

北市警表示，這5項策進作為分別為：

1、提議堤頂大道與瑞光路358巷口開缺口案

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為優化堤頂大道與港墘路口號誌，增加堤頂大道、港墘路等2條道路綠燈秒數，解決上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道（市民高架、基隆路）車流進不來內科地區交通瓶頸。

2、交通點線面，跨域全方位

由周邊相關分局長、交通大隊2位副大隊長共同掌控內科連外道路【北安路、樂群一路、民權大橋、南京東路、麥帥一二橋、市民高架（含市民大道平面）、基隆路沿線（含基隆路高架）、成美橋、成功橋、環東大道等】交通疏導情形，跨分局警力調度及橫向聯繫市府交通局等單位協調處置。

3、成立交通快打，迅速排解壅塞

運用府級、局級Line群組，即時疏處道路壅塞及事故訊息，針對事故車輛迅速定位排除，通知交控中心隨時調整綠燈秒數，加強跨單位橫向聯繫、管制局內單位縱向處置效率，以降低交通影響。

4、強化科技執法、提升行人安全行路環境

配合市府內科短中長期交通改善計畫，以及捷運東環段交維計畫，滾動式調整內科周邊上、下午尖峰時間交通疏導崗位，保持路口淨空、指揮車輛停讓行人，另輔以科技執法設備，針對闖紅燈、路口未淨空、不依標誌標線號誌指示行駛、未依規定轉彎、車輛不停讓行人等違規行為偵測取締。

5、透過工程改善，紓解交通瓶頸

持續針對內湖區重要幹道及瓶頸、易壅塞路段，提報交通改善建議（如增設標誌、調整號誌時制、時相、調撥車道、單行管制措施等），近日協調台北市交通管制工程處，調整補繪市民高架往東永吉匝道出口之車道鋪設，已於7月8日凌晨完成，期有助於改善上午尖峰市民高架往東進內科之交通瓶頸路段，以提升道路紓解效率。

北市警說，針對內科交通問題，除在內科周邊增派警力加強疏導作為外，另運用交通執法、交通工程等不同面向，持續協同市府交通局共研改善對策，提出「提早分流」、「延長匯流」、「調撥車道」、「替代道路」4大方向交通疏導策略。

台北市警察局長李西河（右二）前往內湖地區視察交通情況。（記者王冠仁翻攝）

台北市警察局長李西河（右二）慰勉交通崗員警辛勞。（記者王冠仁翻攝）

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