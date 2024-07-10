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成大「討海人」代表台灣 首度搶進歐洲人力潛艇賽獲第5名

成大「討海人」團隊參加歐洲人力潛艇賽獲第5名，創下團隊競賽最佳成績。（圖由成大提供）

成大「討海人」團隊參加歐洲人力潛艇賽獲第5名，創下團隊競賽最佳成績。（圖由成大提供）

2024/07/10 12:11

〔記者蔡文居／台南報導〕國立成功大學人力潛艇「討海人」團隊今年參加歐洲國際人力潛艇競賽，打破2022年的紀錄，成功進入資格賽，更在賽事最後一天闖進搶六的敏捷賽，最終團隊獲得第5名，創下團隊競賽最佳成績。

成大表示，2024歐洲國際人力潛艇競賽（European International Submarine Races 2024）於6月24日至7月5日舉行，共有來自美國、加拿大、英國、德國、新加坡及台灣等國家共計17組隊伍參賽。

成大「討海人」團隊攜帶第2代自製潛艇「Pegasus 佩加索斯號」參賽，經第1週潛艇機構性能全面檢測後，有11支隊伍進入資格賽，成大「討海人」成功闖進第2週正式賽道比賽，並取得敏捷賽的資格進入六強賽。

「討海人」隊長王丹詡為成大系統及船舶機電工程學系大三學生，他表示，這次獲獎的前3名隊伍都是有多次參賽經驗的學校，團隊將這次參賽經驗，加上累積二代潛艇設計與製造的優缺點進行整合與改進，期待在未來的比賽取得更好的成績，為台灣爭光。

成大表示，「討海人」團隊2022年首度以亞洲唯一、台灣首創學生自製潛艇之姿參賽並榮獲最佳新人獎，回國後不久，隊員即自主性集結時間打造第2代潛艇，隊員們從零開始展開全新的設計、製造，耗時16個月打造「Pegasus 佩加索斯號」。團隊特別感謝2年來持續給予支持的企業與成大資源，才讓「討海人」團隊能再次登上歐洲人力潛艇競賽的舞台。

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