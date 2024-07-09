彰化縣7.6億整治東螺溪 畜牧糞尿處理中心選址首度曝光

東螺溪流域有100多間中小型養豬場，縣府希望藉由糞尿處理中心解決污染問題。（縣府提供）

2024/07/09 20:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府向中央爭取7.6億元，希望打造東螺溪綠色生態廊道，如何處理東螺溪沿岸的養豬場的糞尿成為最大的挑戰。縣府希望在東螺溪流域設置一處畜牧糞尿處理中心，選址位置今天首度曝光，縣府表示，預定地鄰近溪湖鎮垃圾處理場，這裡方圓3公里內，養豬頭數多達9萬7322頭豬，未來糞尿處理中心的量能達6萬頭，每日收集600公噸的糞尿，遠離人口稠密溪湖鎮，全廠規劃採密閉式設施，無臭味逸散疑慮。

彰化縣飼養豬隻近76萬頭、牛3萬頭，每天生產近1萬5000噸廢水，其中，東螺溪流域內約100多家中小型的畜牧場，飼養28萬頭牛豬，每天產生約5500噸廢水。縣府表示，糞尿處理中心預定規劃在東螺溪中游區域國有財產署土地上，撥用土地地點鄰近溪湖鎮垃圾處理場，以此地為中心，方圓3公里內，飼養的豬隻共有9萬7322頭豬。

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此為全縣第一座公有的畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，3.4億元經費已向中央爭取到位，每日可處理600公噸的糞尿，處理量能達6萬頭。

縣府強調該處理中心只處理縣內的畜牧糞尿，沒有處理其它縣市，另外，民眾質疑，全縣的豬糞尿透過槽運車往這裡送，將造成嚴重的空污。對此，縣府表示，以適合管線串接收集之畜牧場為優先。

彰化縣是全台第3大的養豬大縣，且大部分都集中在東螺溪沿岸，養豬場帶來的惡臭和廢污水嚴重影響地方民眾的生活，而業者也經常遭環保局開單告發，縣府希望透過東螺溪的整治，把當地的畜牧廢水一次解決。

縣府表示，糞尿處理中心方圓3公里內（白框範圍），有9萬多頭的豬隻，將來主要以管路串接運送糞尿。（擷圖自google earth）

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