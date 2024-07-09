成交價視覺化！南市東南地政新創意 車位行情網有看頭

東南地政事務所推出車位成交價格資訊「可視化」服務，圖為坡道平面車位。（南市地政局提供）

2024/07/09 20:05

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市東南地政事務所推出車位成交價格資訊「可視化」的便捷服務，讓民眾清晰了解東區及南區車位價格及相關資訊，提供更全面的參考依據。

民眾在買房時也會購買車位，但車位類型不同、登記方式不同，價格也有所差異，如1樓平面、坡道平面、坡道機械、升降平面及升降機械等。然而內政部不動產交易實價查詢服務網並未詳列車位類型，民眾難以準確參考車位價格。

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東南地政事務所推出車位成交價格資訊「可視化」服務，是將實價登錄的車位成交資訊與QGIS系統結合，經過轉換及編輯後匯入Google Maps，以視覺化呈現車位成交價格與分布。民眾可以通過網址（https://reurl.cc/aqnQ8D）使用可視化地圖資訊，也可以掃描QR碼，用行動裝置查詢，讓資訊查詢更便捷。

南市地政局長陳淑美說，因車位種類、持分面積、型態及價格差異大，東南地政開發此新服務，能協助民眾深入了解東、南區的車位市場動態。不僅價格透明，結合地點分布等資訊，還能選取特定車位型態進行比較，充分發揮實價登錄資訊的價值。幫助民眾做出更明智的車位交易決策，實現交易資訊透明化。

此外，東南地政主任林佳樺提醒，車位依照設置目的不同，分為「法定停車位」、「增設停車位」及「獎勵停車位」三種，這些車位的產權登記方式也不同。依法規規定，車位如出售給同一公寓大廈的其他區分所有權人，可以辦理移轉。但若出售給其他第三人，需判斷車位的登記方式。若以專有部分方式登記（即車位有單獨建物所有權狀），可以單獨出售；若以共用部分方式登記（即車位沒有單獨建物所有權狀），則需隨同專有部分一同辦理移轉。

這項新功能的推出，展示了東南地政事務所提升為民服務的決心，透過交易資訊的透明化與便利化，將提供更透明公平的車位交易資訊。後續也將持續優化及擴充車位成交資料，預計於今年底前，完成2019年1月至今年6月的預售屋及買賣案件資料更新。

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