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報名數不到招生名額一半 屏東高中職免試入學18校僅2校額滿

屏東區國中教育會考場景。（資料照，屏東縣政府提供）

屏東區國中教育會考場景。（資料照，屏東縣政府提供）

2024/07/09 18:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕113學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果今天（9日）公告，雖然報名2672人、錄取2670人，錄取率達99.9%，但全縣18所高中職總招生名額達5407人，卻只有2672人報名，不到總招生名額一半，18校中也僅2校額滿；縣府教育處表示，因為已有許多學生透過其他管道升學。

經統計，屏縣今年有5674名國中畢業生參加教育會考，高中職免試入學招生一般生名額總計5407名，但僅2672人報名，不到總招生名額的一半，今天免試入學放榜結果，18校中只有屏東女中、屏科實中等2校額滿。

教育處說明，因為至今已有許多學生透過不同管道升學，包括技優甄審22人、離島生免試入學13人、直升入學244人、實用技能學程66人、完全免試947人，另有477人申請變更就學區到外縣市，此外，學生還有五專優先免試、五專聯合免試入學、獨招、特色招生、軍校、出國升學等選擇。

教育處也說，縣府設有優秀學生留縣升學獎學金、優秀學生留縣升學縣立高中獎學金，鼓勵學子在地就學，省下通勤時間投注在學習上。

因仍有學校有缺額，部分學校將會投入續招，教育處表示，相關資料7月30日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢。

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