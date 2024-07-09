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亞利桑那州氣溫高達40度 汽車成功烘烤麵包

美國一名公園護林員利用汽車室內封閉悶熱的性質，成功烘烤香蕉麵包。（擷取自Saguaro National Park／Facebook）

美國一名公園護林員利用汽車室內封閉悶熱的性質，成功烘烤香蕉麵包。（擷取自Saguaro National Park／Facebook）

2024/07/09 19:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州室外氣溫高達40度，公園護林員利用汽車車內封閉悶熱的性質，成功烘烤香蕉麵包，並提醒民眾汽車停放在戶外不要遺留寵物或孩童在車上。

根據《紐約郵報》報導，美國亞利桑那州的巨人柱國家公園（Saguaro National Park）的臉書粉絲專頁於6月28日發文，當地室外氣溫在上午11點已達到華氏97度（約為攝氏36度），車內溫度則高達華氏163度（約為攝氏72度），因此護林員決定用「車內溫度烘烤箱香蕉麵包」。

從粉絲專頁的照片可以看到，他們將麵團放在車子的前擋風玻璃下，並且隨著時間變化，溫度逐漸提升，到了下午2點，室外氣溫為華氏105度（約為攝氏40度），車內溫度則高達211度（約為攝氏99度），而此時麵團已被烘烤成蓬鬆的狀態，表面呈現金黃色，但內部還是些許軟爛。

而這次的「烤麵包挑戰」，是為了呼籲民眾下車時要注意後座是否還有寵物或孩童。該臉書中提醒，根據國家安全委員會過去27年的數據顯示，每年平均有37名兒童因被遺留在車輛中而死亡。另外美國獸醫學會也說，有數百隻寵物遇到同樣的情況。因此，如果聽見停置在路旁的汽車傳出哭聲、吠聲等聲音，需立刻採取行動，因為在「悶熱的車內只需10~20分鐘就會造成生命危險」。

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