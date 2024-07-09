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宜縣建置120處雨水下水道監測系統 至少可多1小時應變水患

宜蘭縣政府完成雨水下水道智慧監測系統建置，可提早因應水患。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府完成雨水下水道智慧監測系統建置，可提早因應水患。（宜蘭縣政府提供）

2024/07/09 17:47

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府完成雨水下水道智慧監測系統建置，在全縣120處易淹水區域的雨水下水道人孔蓋與道路側溝，建置水位計及預警系統，透過即時水位監測，掌握下水道流況，這套系統已經完成。縣府水利資源處表示，在汛期或雨季來臨時，透過這套系統，至少可多1小時應變時間，可以提早通知民眾因應。

宜蘭縣政府在111年向內政部國土管理署，爭取「都市總合治水建設計畫」3300萬元經費，在全縣120處雨水下水道人孔蓋與道路側溝建置電達與壓力水位計，各鄉鎮市分布情形，宜蘭42站、五結5站、頭城5站、羅東17站、礁溪14站、冬山9站、壯圍4站、蘇澳23站、三星1站；這些站點都是設在曾冒孔、地表淹水、水躍潛勢區段與歷史積淹水地區。

縣府水資處表示，水位計監測到雨水下水道水位，可透過系統呈現，藍線是時（當下）水位線，如果上升到綠線代表下水道箱涵水位已達一半，這也是警戒線，黃線則是水位滿管，紅線則是冒孔或側溝的水已溢到路面。

另外，系統的各種不同水位曲線，也可判讀分析；例如曲線逐漸上升，代表箱涵可能淤積；若有曲線呈小波峰狀，代表有異常大量水流排入。以往要透過人工開蓋（人孔蓋）才能判讀情形，耗費時間與人力，而今透過系統就可直接判讀，可以立即派員解決。

縣府水資處表示，若發現水位異常，有淹水之虞，可立即通知公所透過村里長、村里幹事預警，對民眾進行撤離疏散或堆置沙包阻擋水患侵入，至少可以多1小時以上的因變時間，不至於措手不及，可有效提升防災應變速度。此外，這套系統全天候掌握下水道流況，也能精進維護管理。

宜蘭縣政府完成雨水下水道智慧監測系統建置，在全縣120處易淹水區域的雨水下水道人孔蓋與道路側溝，建置水位計及預警系統。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府完成雨水下水道智慧監測系統建置，在全縣120處易淹水區域的雨水下水道人孔蓋與道路側溝，建置水位計及預警系統。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府完成雨水下水道智慧監測系統建置，在全縣120處易淹水區域的雨水下水道人孔蓋與道路側溝，建置水位計及預警系統。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府完成雨水下水道智慧監測系統建置，在全縣120處易淹水區域的雨水下水道人孔蓋與道路側溝，建置水位計及預警系統。（宜蘭縣政府提供）

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