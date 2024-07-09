爭取客運車繞駛 高雄中路社區號召長輩搭乘衝流量

高雄阿蓮區中路社區為爭取高雄客運8042路繞駛，每天號召長輩搭首班車到台南沙崙走走，「今天搭車了沒？」成為地方茶餘飯後有趣問候語。（記者蘇福男攝）

2024/07/09 17:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市阿蓮區中路里與台南一溪之隔，卻無大眾交通運輸工具可搭乘，高雄客運8042路（實踐大學-台南高鐵站）每天「過門不入」，中路社區爭取繞駛，試辦期間每天號召長輩搭首班車到台南沙崙走走，「今天搭車了沒？」成為地方茶餘飯後有趣問候語。

中路社區理事長葉讚桐表示，中路隔著二仁溪與台南歸仁相望，距離高鐵台南站、台鐵沙崙車站僅約5公里，但兩地並無大眾交通運輸工具可搭乘，高雄客運8042路線從內門實踐大學發車，經旗山、田寮，行駛至阿蓮石安與中路里交界的蓮仁路後，即沿著高鐵下的省道台39線直達高鐵台南站，形同客運車「經過中路卻不進中路」，讓社區民眾望車興嘆！

請繼續往下閱讀...

葉讚桐說，社區雖有市公車紅73站，但當地居民生活、活動多在台南，子女不在身邊的長輩，行動處處受限，社區因此爭取8042路每天首班車繞駛中路信仰中心萬福宮，試辦3個月，為衝高乘客流量，理事長葉讚桐每天號召長輩一大早搭首班車到台南沙崙運動走走，「今天搭車了沒？」成為地方茶餘飯後有趣問候語。

葉讚桐表示，由於8042路要直到下午4點多，才會再繞駛進中路社區，因此每天一早8點多搭首班車到沙崙運動的長輩，再由社區熱心志工開車到沙崙接回社區，腳力不錯的長輩，也可在高鐵沙崙站租借到Ubike騎回社區。

葉讚桐有感而發表示，市區設置公車、輕軌、捷運等交通運輸設施，有時社區並不領情，甚至嫌棄帶來人潮、噪音，但偏鄉社區卻為了交通更加便利，絞盡腦汁爭取各項運具繞駛、延駛到社區，城鄉差距不言可喻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法