確保穩定供水！政院核定「汐止基隆聯通管」先期規劃

行政院核定汐止基隆聯通管工程計畫，讓新店溪的水源能支援大基隆地區。（蔡適應提供）

2024/07/09 16:49

〔記者盧賢秀／新北報導〕行政院日前核定「基隆地區長期穩定供水先期規劃」，預計在今年至明年間進行「汐止基隆聯通管」及「貢寮調整池」先期規劃作業，作為基隆地區增加備援水源，並擴大新店溪水源支援基隆，讓大基隆供水更穩定。

台灣自來水公司第一區管理處人員表示，最近下雨都在雙北市，基隆河的水源區沒下雨，而且高溫，地面水有減少趨勢，一區處打算向台北市自來水事業處買水，避免用水庫的水。

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前立委蔡適應指出，基隆地區長期面臨水源不足的困境，尤其是2022年7、8月期間降雨不佳，雙溪水源不足，造成基隆中正、信義高地社區供水缺口，當年他請水利署和自來水公司第一區管理處啟動應變作為，調度海淡廠設備穩定供水，他還協調國防部的工兵單位，出動了多台水車、移動式淨水車，才渡過缺水難關。

蔡適應說明，為了應對氣候異常現象，水利署和台灣自來水公司在2023年，推動一系列短期改善方案包括，提升新山水庫及貢寮淨水場的供水調度能力，並配合台北自來水事業處增加支援供水調度策略，還完成淨水場周邊抗旱水井的建設，減少基隆地區缺水的風險。

蔡適應強調，他立委任內為了應對極端氣候的風險，改善基隆地區用水品質和需求，他不斷與中央相關部會溝通，爭取將「汐止基隆聯通管」及「貢寮調整池」列為基隆地區供水重點工程，並納入先期規劃。

蔡適應提到，過去他成功爭取了「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，改善基隆30幾年高地社區的破管、漏水問題，他一直都持續關注基隆地區用水改善的問題，為基隆地區建立更穩定、安全的供水環境，昨天行政院核定的「基隆地區長期穩定供水先期規劃」，不僅是對他多年努力的肯定，更是基隆地區未來發展、避免缺水的重要保障。

基隆近日高溫，基隆河水源地未降雨，自來水公司第一區管理處打算向台北市自來水事業處買水。（記者盧賢秀攝）

蔡適應2022年協調國防部出動水車，協助基隆渡過缺水難關。（蔡適應提供）

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