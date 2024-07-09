為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

確保穩定供水！政院核定「汐止基隆聯通管」先期規劃

行政院核定汐止基隆聯通管工程計畫，讓新店溪的水源能支援大基隆地區。（蔡適應提供）

行政院核定汐止基隆聯通管工程計畫，讓新店溪的水源能支援大基隆地區。（蔡適應提供）

2024/07/09 16:49

〔記者盧賢秀／新北報導〕行政院日前核定「基隆地區長期穩定供水先期規劃」，預計在今年至明年間進行「汐止基隆聯通管」及「貢寮調整池」先期規劃作業，作為基隆地區增加備援水源，並擴大新店溪水源支援基隆，讓大基隆供水更穩定。

台灣自來水公司第一區管理處人員表示，最近下雨都在雙北市，基隆河的水源區沒下雨，而且高溫，地面水有減少趨勢，一區處打算向台北市自來水事業處買水，避免用水庫的水。

前立委蔡適應指出，基隆地區長期面臨水源不足的困境，尤其是2022年7、8月期間降雨不佳，雙溪水源不足，造成基隆中正、信義高地社區供水缺口，當年他請水利署和自來水公司第一區管理處啟動應變作為，調度海淡廠設備穩定供水，他還協調國防部的工兵單位，出動了多台水車、移動式淨水車，才渡過缺水難關。

蔡適應說明，為了應對氣候異常現象，水利署和台灣自來水公司在2023年，推動一系列短期改善方案包括，提升新山水庫及貢寮淨水場的供水調度能力，並配合台北自來水事業處增加支援供水調度策略，還完成淨水場周邊抗旱水井的建設，減少基隆地區缺水的風險。

蔡適應強調，他立委任內為了應對極端氣候的風險，改善基隆地區用水品質和需求，他不斷與中央相關部會溝通，爭取將「汐止基隆聯通管」及「貢寮調整池」列為基隆地區供水重點工程，並納入先期規劃。

蔡適應提到，過去他成功爭取了「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，改善基隆30幾年高地社區的破管、漏水問題，他一直都持續關注基隆地區用水改善的問題，為基隆地區建立更穩定、安全的供水環境，昨天行政院核定的「基隆地區長期穩定供水先期規劃」，不僅是對他多年努力的肯定，更是基隆地區未來發展、避免缺水的重要保障。

基隆近日高溫，基隆河水源地未降雨，自來水公司第一區管理處打算向台北市自來水事業處買水。（記者盧賢秀攝）

基隆近日高溫，基隆河水源地未降雨，自來水公司第一區管理處打算向台北市自來水事業處買水。（記者盧賢秀攝）

蔡適應2022年協調國防部出動水車，協助基隆渡過缺水難關。（蔡適應提供）

蔡適應2022年協調國防部出動水車，協助基隆渡過缺水難關。（蔡適應提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
天降甘霖 基隆缺水警報解除
2017/09/02 16:02

天降甘霖 基隆缺水警報解除
夏季枯水期 基隆明天亮綠燈「水情稍緊」
2022/08/14 17:13

夏季枯水期 基隆明天亮綠燈「水情稍緊」

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
水公司與基市府達成共識 解決高地社區供水有譜
2017/01/19 20:48

水公司與基市府達成共識 解決高地社區供水有譜
基隆缺水 謝國樑呼籲以國軍淨水車助緩解水情
2022/08/16 22:03

基隆缺水 謝國樑呼籲以國軍淨水車助緩解水情

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
基隆缺水、漏水嚴重 國民黨團：林右昌、蔡適應給交代
2022/08/23 17:51

基隆缺水、漏水嚴重 國民黨團：林右昌、蔡適應給交代
立委爭取納入前瞻 基隆2社區高地供水將動工改善
2021/09/05 18:30

立委爭取納入前瞻 基隆2社區高地供水將動工改善
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播