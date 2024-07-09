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台中甜柿6月豪雨災損 7/18前可申請現金救助

台中市甜柿因6月上旬豪雨造成嚴重受損，著果率偏低。（圖由台中市農業局提供）

台中市甜柿因6月上旬豪雨造成嚴重受損，著果率偏低。（圖由台中市農業局提供）

2024/07/09 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕今年6月上旬豪雨造成台中市甜柿嚴重受損，農業部昨公告台中市為辦理甜柿113年6月上旬豪雨農業天然災害現金救助地區，每公頃補助10萬元；農業局提醒種植甜柿損害率達20%以上的農民，即日起至7月18日止，向受災地的區公所提出申請；另市府加碼補助復耕資材每公頃1萬元。

農業局指出，市府會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處、和平區及東勢區公所現勘，發現受6月上旬豪雨影響，台中市甜柿著果率差異大，出現著果不均勻或整體著果率偏低等情形；節間並有花梗殘留痕跡，顯示曾開花後落果所致，損害率已達現金救助標準。

農業部昨公告台中市為辦理甜柿113年6月上旬豪雨農業天然災害現金救助地區，每公頃救助額度為10萬元，農業局呼籲損害率達20%以上的柿農，即日起至7月18日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。

此外，除中央現金救助，市府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，將加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。

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