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高中免試入學放榜！ 錄取率逾9成9本週四報到

高中免試入學今放榜，教育部表示，學生可至全國15個就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果。（資料照）

高中免試入學今放榜，教育部表示，學生可至全國15個就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果。（資料照）

2024/07/09 12:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學今放榜，兩者錄取率分別為99.38%、55.46%。教育部表示，學生可至全國15個就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月11日報到。

根據教育部資料，113學年度高級中等學校免試入學報名人數總計12萬5704名，錄取12萬4928名，錄取率99.38%；另有關特色招生考試分發入學部分，113學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，6所學校總招生名額198名，總報名人數計229名（基北區145名、桃連區27名、嘉義區57名），合計錄取127名，總錄取率55.46%。

教育部提醒，錄取學生務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

15個就學區免試入學委員會主委學校：基北區宜蘭區桃連區竹苗區中投區彰化區雲林區嘉義區台南區屏東區高雄區花蓮區台東區澎湖區金門區

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