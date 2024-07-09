高中免試入學放榜！ 錄取率逾9成9本週四報到

高中免試入學今放榜，教育部表示，學生可至全國15個就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果。（資料照）

2024/07/09 12:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學今放榜，兩者錄取率分別為99.38%、55.46%。教育部表示，學生可至全國15個就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月11日報到。

根據教育部資料，113學年度高級中等學校免試入學報名人數總計12萬5704名，錄取12萬4928名，錄取率99.38%；另有關特色招生考試分發入學部分，113學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，6所學校總招生名額198名，總報名人數計229名（基北區145名、桃連區27名、嘉義區57名），合計錄取127名，總錄取率55.46%。

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教育部提醒，錄取學生務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

15個就學區免試入學委員會主委學校：基北區、宜蘭區、桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、台南區、屏東區、高雄區、花蓮區、台東區、澎湖區、金門區。

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