中市交通號誌僅0.89％設置不斷電系統 議員周永鴻促增設

台中市交通號誌數量共6502處高居全國之冠，僅0.89%設置不斷電供電系統（UPS）。（圖由周永鴻提供）

2024/07/09 09:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市交通號誌數量共6502處高居全國之冠，僅58處設置不斷電供電系統（UPS），只佔0.89%，民進黨台中市議員周永鴻要求交通局應持續規劃在重要路口設置不斷電供電系統，確保號誌遇到停電時，可維護用路安全。

周永鴻指出，各縣市政府為維護交通號誌在停電時能正常運作，逐步在重要路口設置不斷電供電系統。台中市在2021年下半年規劃設置58處，並於2022年1月設置完成，主要設置在台灣大道、文心路、環中路和環中東路的重要路口。

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台中市目前共有6502處交通號誌，高居全國各縣市之冠，周永鴻指出，設置不斷電供電系統的路口卻從2022年即停滯，至今仍只有58處，僅佔全市0.89%。2022年審計報告就特別建議市府應提高號誌不斷電供電系統的涵蓋率，避免因供電異常影響交通安全，但1一年來交通局仍未著手改善。

周永鴻強調，遇到突發停電影響號誌時，台電和交通局能支援的發電機數量有限且需要調度時間，警察如能支援指揮交通也有時間限制。設置不斷電供電系統平時能監控供電狀況，臨時停電時能支援電力，能降低停電時發生交通事故的風險，交通局應該持續規劃設置。

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