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埔里山城派對馬拉松10/13開跑 連續3年跑上國道6號

第9屆埔里山城派對馬拉松將於10月13日（週日）登場，7月10日起開放報名。（南投縣埔里愛跑協會提供）

第9屆埔里山城派對馬拉松將於10月13日（週日）登場，7月10日起開放報名。（南投縣埔里愛跑協會提供）

2024/07/09 08:40

〔記者佟振國／南投報導〕運動筆記頗獲好評的南投縣埔里鎮「Puli Power埔里山城派對馬拉松」，今年第9屆活動將於10月13日（週日）登場，並從7月10日起正式開放報名，該項活動自第7屆首度申請跑上國道6號，因路線規劃、交通管控與賽後復原得宜，今年再獲高公局核准開放西行線終點端至愛蘭交流道路段為活動路線，讓參加跑友盡情揮灑汗水，也以不同視角欣賞埔里山城之美。

邁入第9屆的埔里山城派對馬拉松，今年特別以「9愛跑」為活動命名，也照例選在秋季登場，活動時間訂於10月13日在福興溫泉區登場，分為全馬42.195k筊白美腿組、半馬21K玫瑰馨香組、挑戰組12k百里飄香組及親子5K平埔走標組，每組限1500人報名，總計6000人，7月10日上午8點起開放報名。

埔里鎮公所表示，這項活動路線於第7屆首度獲得高公局核准納入國道6號西行線終點端至愛蘭交流道，大受全國各地跑友歡迎，感謝今年高公局再次核准，也是活動連續3年跑上美麗的國道6號。

埔里山城派對馬拉松以路線規劃、交通管控得宜及沿線補給豐富又能凸顯地方產業特色受跑友好評，2016年首辦獲運動筆記（滿分5分）4.7分，之後連續4年評分也在4.7以上，最高達4.9，2022年恢復舉辦獲4.8分，去年也獲4.9分。

埔里山城派對馬拉松改為10月秋季舉辦，天氣較為穩定、涼爽受跑友歡迎。（資料照）

埔里山城派對馬拉松改為10月秋季舉辦，天氣較為穩定、涼爽受跑友歡迎。（資料照）

埔里山城派對馬拉松路線自第7屆起獲高公局核准納入國6西行線終點端至愛蘭交流道路段，讓跑友跑上國道。（資料照）

埔里山城派對馬拉松路線自第7屆起獲高公局核准納入國6西行線終點端至愛蘭交流道路段，讓跑友跑上國道。（資料照）

參加埔里山城派對馬拉松的跑友能跑上國道是一大享受。（資料照）

參加埔里山城派對馬拉松的跑友能跑上國道是一大享受。（資料照）

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