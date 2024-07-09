清潔隊皮皮挫！彰縣「整車退運」標準提高 抽驗不合格還要記點講習

彰化縣從7月開始提高「垃圾退運」的標準，清潔隊沿路收運垃圾也加強破袋檢查。（記者劉曉欣攝）

2024/07/09 06:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣從7月1日開始，提高垃圾「整車退運」標準，除了各清潔隊累計退運3車次，隊長與相關人員就要接受講習以外，只要進入溪州焚化廠遭抽驗的垃圾，不合格件數累計達到8個以上，也要依規定記點，只要同年度集滿24點，也是要接受講習。

環保局指出，去年共有175人接受講習，分別是上半年92人、下半年83人。今年上半年仍採舊制，參加講習人次共有110人。前幾年因為疫情關係沒有辦理講習，但去年開始恢復記點講習制度，每年大約舉辦兩次講習，也就是上、下年度各一場。

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環保局強調，因為7月1日開始實施垃圾「整車退運」新制，從進入溪州焚化廠的垃圾車進行抽驗5袋，原本只要有1袋有15個分類不合格或廚餘佔5成就退運，下修為12個不合格與30％廚餘就退運，除了整車退運並記8點外，並列為加強落地檢查對象。

環保局表示， 即使未達「整車退運」標準，在抽驗過程仍視抽驗不合格情況，依照比例予以記點。只要任一袋有8個以上，未達12個的不合格物品，就會要求公所說明原因，並記點8點。其餘是抽查2、3、4、5袋的部分，只要累計8個以上不合格，就分別記4、3、2、1點。包括散落垃圾累積有8個不合格，也要被記1點。

環保局強調，違規記點的點數在次年度重新計算，當年度只要累積滿24點，隊長與相關清運車輛人員就要接受講習。當初會設計抽驗單袋有12個不合格就退運，但累計8個以上仍採取記點，就是希望讓隊員不要抱著僥倖的心。

不過，和美鎮長林庚壬表示，最害怕被記點，又被垃圾退運，這真是雙重打擊。因為垃圾整車退運，必須全部倒出來，還要一一破袋，再由隊員進行二次回收，所花的時間比收運垃圾還多，一旦點數累計達24點，還要花時間到溪州焚化廠上課，現在只能趁收垃圾破袋檢查，順便進行分類教學，才能避免退運慘劇再度發生。

彰化縣從7月開始提高「垃圾退運」的標準，清潔隊沿路收運垃圾也加強破袋檢查。（記者劉曉欣攝）

彰化縣提高垃圾車「整車退運」標準，各清潔隊都加強宣導薄片塑膠要回收的觀念。（記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮的垃圾車近日也遭「整車退運」，出動機具破袋，再由清潔員進行二次分類回收。（林庚壬提供）

彰化縣和美鎮的垃圾車近日也遭「整車退運」，出動機具破袋，再由清潔員進行二次分類回收。（林庚壬提供）

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