高雄大樹區日治時代隧道重見天日 耆老揭密用途

日治時期磚造建築揭密，原來是鐵道下流水涵洞。（張淡英提供）

2024/07/08 22:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區山區發現日治時代磚造隧道，經探訪耆老後揭密，該處為鐵道下的流水涵洞，且大樹區還有工法相仿的涵洞，高雄市義民爺文化協會將展開文史調查，作為社區營造依據。

大樹區井腳里長黃沼人日前與區公所人員溯源查探農田不明流水，在竹寮、小坪里交界發現一座日治時代隧道建築，一開始還誤以為是防空洞、五分車車道，經地方人士實地探查及訪問耆老，隧道式建築揭密，原來是竹寮靶場溝上游鐵道下的流水涵洞，目前都還保有排水功能。

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竹寮里長鄭榕華指出，該涵洞分成兩個部份，較短磚頭涵洞為以前鐵道下的流水涵洞，竹寮溝上游舊鐵道馬路下，也有一個相同的流水涵洞，磚頭涵洞的上方馬路曾坍塌過，他於鄉公所發包施工時曾見過該座涵洞。

至於磚頭涵洞後方連接很長很暗的水泥箱涵部份，鄭榕華說，經耆老口述，之前地主買地後，土地上有大水溝（靶場溝上游），因而施做箱涵填平土地以增加土地使用率。

鄭榕華說，舊台29線還另有一個相同工法涵洞，當時供車輛和蓬萊排水溝通過，應該都是同時期同一人設計。

大樹區有載運蔗糖的旗山線五分車及坪頂至竹寮取水站間運輸鐵道，流水涵洞分布路線有待釐清。高雄市義民爺文化協會理事長張淡英表示，將訪問耆老進行文史調查，期能讓日治時代建築得以妥善保存及利用。

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