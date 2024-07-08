台中霧峰納入參山風管處管轄 交長李孟諺允全力支持

立委何欣純（右7）、江啟臣（右8）今天邀請交通部長李孟諺（右6）到霧峰光復新村考察，對於霧峰納入參山處管轄，李孟諺允諾全力支持。（記者陳建志攝）

2024/07/08 19:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰有光復新村、霧峰林家花園等深具觀光和歷史價值的景點，民進黨立委何欣純提案將霧峰觀光軸線納入參山國家風景區管理處管轄，引進中央資源整體規劃、行銷，經地方說明會等程序獲得民眾支持，何欣純今天安排交通委員會到霧峰考察，交通部長李孟諺允諾，將會全力支持，也會在人員和經費上進行調整配合，接下來將報行政院長核定。

何欣純今天安排立法院交通委員會到霧峰考察，聽取霧峰納入參山處管轄的簡報，包括立法院副院長江啟臣、交通部長李孟諺、市府秘書長黃崇典、觀光署副署長周廷彰、參山處長曹忠猷、市府觀光局長陳美秀、市議員張芬郁、林德宇、江和樹等人都出席。

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何欣純表示，霧峰擁有深厚文化底蘊及自然景觀，包括國定古蹟霧峰林家、見證台灣民主發展的立法院民主議政園區、台中市第一個文化景觀光復新村，但霧峰過去未能納入參山處管轄。為提振中台灣觀光發展，並與現有梨山、八卦山、獅頭山景點進行完整串聯，2021年在立法院提案，要求觀光署協調台中市政府，將霧峰納入國家級風景區轄管範圍，透過中央資源挹注整體規劃，帶動地方觀光發展，深化中台灣旅遊之能量與深度。

參山處表示，此次規畫納入的範圍，北以本鄉里及台三省道，西至乾溪左岸自行車道、國道三交流道及台三省道，東以都市計畫區為界，並排除部分保護區，南至峰谷路為界，總面積達239公頃，涵蓋霧峰林家、立院民主議政園區、光復新村、國台交音樂文化園區、九二一地震園區等景點。

交通部長李孟諺表示，此案有「相見恨晚」的感覺，應該更早就提出，將會全力支持，待霧峰納入參山處轄區後，持續發展轄內觀光景點協助業者聯合行銷，亦承諾爭取更多人力及資源投入，並整合未納入轄區景點如亞洲大學附屬現代美術館、北溝故宮遺址及農會等觀光資源，形塑文化觀光主題遊憩行程，透過文化、歷史及產業的結合，辦理行銷及活動推廣，打造國際級的觀光景點，以達到在地扎根、永續觀光的目標。

爭取多時的台灣花園城市發展協會秘書長吳東明表示，很高興聽到這個好消息，希望未來能整體規畫行銷光復新村；霧峰農會總幹事黃景建也表示，今天是令人感動的日子，霧峰能納入參山處是具開創性的做法，希望透過整體規劃、行銷，讓霧峰被看見，未來也希望有更多在地居民參與。

立委何欣純（右3）、江啟臣（右2）今天邀請交通部長李孟諺（左2）到霧峰考察，對於霧峰納入參山處管轄，李孟諺允諾全力支持。（記者陳建志攝）

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