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高市圖第3屆好繪芽獎徵獎 7/22起跑

高雄市立圖書館第2屆好繪芽獎入圍作品《星期天，你要去哪裡玩？》暑假舉辦新書分享會和工作坊。（高市圖提供）

高雄市立圖書館第2屆好繪芽獎入圍作品《星期天，你要去哪裡玩？》暑假舉辦新書分享會和工作坊。（高市圖提供）

2024/07/08 18:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館第2屆好繪芽獎入圍作品《星期天，你要去哪裡玩？》暑假舉辦新書分享會和工作坊，第3屆徵獎活動7月22日將起跑，高市圖歡迎繪本創作者踴躍參與徵選。

高市圖代館長陳美英表示，好繪芽獎中文出版作品已有8本，《星期天，你要去哪裡玩？》為好繪芽創作人才扶植計畫協助發行的作品之一，透過高市圖的出版媒合會，與青林國際出版媒合。

全職插畫家咚東（本名劉韋廷）擅長以繽紛飽和的色彩繪製圖像，他表示，《星》書創作靈感來自疫情期間的經歷，有一次長途火車上碰到火車在山洞中停駛，同車廂的小朋友不僅沒有像大人一樣感到驚慌或不耐煩，反而脫口「好好玩喔！」，啟發他以「享受意外插曲」為觀點創作出繪本。

高市圖表示，《星》書作品在評選階段就以畫面的豐富度和童趣性而備受評審好評，繪本作家施政廷便讚譽書中角色的塑造對孩子極具吸引力，作品滿足孩子各種天馬行空的想像之餘，也不忘提醒察覺過程中的每一份美好，是一本不乏輕鬆寫意，卻能引起思考的作品。

高市圖表示，《星期天，你要去哪裡玩？》美麗而有趣的畫作，正在市圖總館3樓展出，今年暑假圖書總館和各分館每週均安排有講座、工作坊、說故事、AR體驗、三大講堂等各式精彩活動，還有多類型的書展與展覽，更多詳細資訊請於高市圖官網查詢。

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