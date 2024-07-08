北北基桃觀光首長組「國家隊」 共赴首爾推薦北台旅程

基北北桃四市首度攜手組成觀光代表隊抵達韓國仁川機場，推廣北台灣旅遊行程。（新北市觀旅局提供）

2024/07/08 14:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕為了向韓國觀光客推廣北台灣旅遊行程，新北市觀光旅遊局長楊宗珉、桃園市觀光旅遊局長周柏吟、台北市觀光傳播局長王秋冬與基隆市文化觀光局長江亭玫組成「觀光代表隊」今日（8日）至11日組團赴韓國首爾宣傳，透過媒體將旅遊資訊傳達給韓國民眾。

為爭取韓國旅遊市場，北北基桃推出五天四夜旅程，推薦韓國遊客到基隆市欣賞海景品嚐新鮮漁貨、在台北市漫步感受多元城市風貎、來新北市自行車之旅享受自然之美，再到桃園體驗高空彈跳，最後再來一場高爾夫的揮桿之旅，讓韓國旅客體驗精彩北台灣。

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楊宗珉表示，推廣活動以「NEXT Travel 4 City」為主題，搭配「桃台新基」作為口號，取韓文諧音為「神奇的地方」，為韓國旅客帶來北台四市的最新玩法，也拜訪韓國觀光公社、韓國旅行業協會（KATA）及韓國國際會展公司（KOTFA）等重要單位，深入了解韓國旅客樣貌與觀光趨勢。

他說，這次推廣更行銷深度旅遊景點，例如搭配2025雙北世壯運推動福隆小鎮之旅，或是介紹坪林、三鶯、烏來、板橋等景點特色，新北歡樂耶誕城、河海音樂季、九份紅燈籠等也各具魅力。

北北基桃推廣團有超過60家旅宿業、觀光工廠、伴手禮、商圈、免稅店、旅行社等觀光產業業者加入，不只在推介會上與韓國地接社交流、增加與韓方業者合作機率，更將辦理韓國媒體見面會，透過媒體將旅遊資訊傳達給韓國民眾，提升北台灣觀光品牌知名度。

北北基桃四市將共同出席韓國媒體見面會，將北台灣旅遊資訊傳達給韓國民眾。（新北市觀旅局提供）

新北市政府帶領新北旅宿業、觀光工廠、伴手禮、商圈等觀光產業業者赴韓國推廣觀光。（新北市觀旅局提供）

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