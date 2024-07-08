北市身障機構家長自付額凍漲 2029年前增33處社區服務設施

台北市長蔣萬安今（8）日到廣慈衛福大樓視察北市南區輔具中心和視障者生活重建中心，了解一站式的申請服務，他表示，廣慈是一個指標性的示範區。（記者方賓照攝）

2024/07/08 13:26

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（8）日到廣慈衛福大樓視察北市南區輔具中心和視障者生活重建中心，了解一站式的申請服務，他表示，廣慈是一個指標性的示範區，未來要慢慢的擴展到其他社區，同時宣布凍漲使用身障機構的家長自付額、低收入戶及中低收入戶者免費使用社區服務設施（小作所），以及在2029年前增加33處身障社區服務設施。

南區輔具中心設計不同空間的沉浸式體驗，如家庭中客廳、餐廳、廚房、臥室及浴室的各種必要生活環境，讓輔具需求者或一般民眾都能更貼近實際的居家情境了解輔具的使用，還有人行步道的環境模擬，以及一站式申請服務，現場治療師會根據使用者需求評估，及時提供申請服務。

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蔣萬安表示，他聽到很多視障朋友反映生活起居的困難，市府致力打造以人為本的社福環境，去年7月17號大同區建成社福中心落成啟用、今年1月18號文山區興岩社福大樓落成、5月2號內湖行愛住宿型長照機構開幕，展現市府有溫度的魄力及決心。

他同時宣布，符合北市身障機構照顧費用補助者，家長自負額凍漲，不需再因為補助調升而需同步按比例支付自負額；另使用社區服務設施（小作所）的低收入戶及中低收入戶者免費，預估有1177名身障者受惠。此外，2029年前新增33處包含小作所、社區居住、社區式日間照顧等身障社區服務設施。

台北市長蔣萬安今（8）日到廣慈衛福大樓視察北市南區輔具中心和視障者生活重建中心，了解一站式的申請服務，他表示，廣慈是一個指標性的示範區。（記者方賓照攝）

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