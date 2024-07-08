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新北國際AI+智慧園區首批土地公開標售 總底價逾53億元

新北市政府在林口區打造「新北國際AI+智慧園區」，首批3公頃土地將公開標售。（地政局提供）

新北市政府在林口區打造「新北國際AI+智慧園區」，首批3公頃土地將公開標售。（地政局提供）

2024/07/08 12:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在林口區打造「新北國際AI+智慧園區」，完成重劃作業後共取得50筆抵費地，面積約9.9公頃，土地採「3、3、3」多元處分，其中3公頃土地優先公開標售，償還重劃開發成本約53億餘元，另3公頃土地由經濟發展局招商，剩餘3公頃則視重劃財務及配合產業需求，採公開標售、標租或招標設定地上權等方式辦理。

地政局表示，首批待標售的土地共31筆，全部都是產業專用區，總面積3萬7700.59平方公尺，約1萬1404坪，總底價為53.26億元，標售底價每平方公尺介於12萬9000元到16萬6000元，單筆面積最大的土地是614.78坪，總底價約2.8億元。

首批標售的3公頃土地已經公告在「新北市土地標售行動網」，將於7月25日上午10點開標，有意投標者應於當天上午9點30分前，將投標文件以掛號方式寄至「新北市政府郵局第99號信箱」參與投標。

地政局說明，扣除首批標售的3公頃土地，其餘3公頃將由市府經濟發展局媒合廠商招商，開發方式尚未定案，剩餘3公頃則視重劃財務及配合產業發展需求，採公開標售、標租或招標設定地上權等多元方式辦理。

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