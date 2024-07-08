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新北五股污水工程進度約28％ 已接管1166戶

後巷污水管埋設時，施工人員進行管線坡度檢測。（新北市水利局提供）

後巷污水管埋設時，施工人員進行管線坡度檢測。（新北市水利局提供）

2024/07/08 11:51

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市水利局去年11月起辦理「新北市五股地區污水下水道系統第二期第三標工程」，截至今年6月已接管1166戶，目前進度28．71％，現正佈設成泰路、工商路及民義路等道路污水管與用戶接管，積極突破過去未能接管的住戶，為當地帶來更舒適的居住環境。接管相關問題可撥打專線「0800─017─580」洽詢。

水利局長宋德仁表示，此工程已佈設新城一路386公尺污水管線，並將周邊170戶用戶接入下水道，完善附近公共污水系統；民義路後巷已完成下游管線佈設，同時陸續召開說明會向住戶介紹如何配合污水施工，並請住戶依相關規定與期程，提供後巷接管施工及維護空間。

他指出，貿商二村社區位於登林路72號至74號，為763戶的大型集合住宅，過去因社區內部改管方案未能達成共識，導致接管延誤，經過4個月與社區管委會商討，確定了出水口位置及數量，規劃增設污水分管來配合銜接，最終確順利完成污水接管作業。

貿商二村社區住戶表示，感謝水利局辦理會勘，在確認方案進行外部管線施工，將社區污水接入公共污水下水道，未來也不用再抽水肥，大大改善了社區的生活品質。

新北市五股區進行污水工程，施工人員進行工作井鋼環焊接。（新北市水利局提供）

新北市五股區進行污水工程，施工人員進行工作井鋼環焊接。（新北市水利局提供）

新城一路完成地下污水管線佈設，並將周邊住戶完成接管。（新北市水利局提供）

新城一路完成地下污水管線佈設，並將周邊住戶完成接管。（新北市水利局提供）

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