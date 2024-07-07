往生者最後一程更順暢 嘉義縣市攜手打造殯葬園區環狀路網

嘉市火化場聯外道路第2、3期工程將在黃線網格區銜接。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/07 19:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為解決嘉義市殯葬園區周邊交通壅塞，嘉義縣、市政府攜手爭取中央補助進行火化場聯外道路拓寬及新建，由縣府負責的第1期已完工通車、第2期日前決標，市府主導的第3期今天舉行動土典禮，市長黃敏惠表示，2、3期完成後將建構殯葬園區環狀道路網，徹底解決交通瓶頸，送親人最後一程更加順暢。

嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程今天舉行開工祈福動土典禮，黃敏惠、立委王美惠、張啟楷、陳冠廷、公路局雲嘉南區養護工程分局分局長郭清水、嘉義市議長陳姿妏、地方民代及廠商等參加。

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黃敏惠表示，中央在2022年6月核定火化場聯外道路第3期工程總經費3億6057萬餘元，並補助2億8485萬餘元，市府自籌7572萬餘元，未來第3期銜接嘉義縣政府施作的1、2期工程，打造環狀路網，讓殯葬園區聯外道路更完整，周邊交通更加順暢。

黃敏惠強調，自2019年以來，市府陸續投入達7億6856萬餘元進行殯葬園區各項軟硬體設施改善專案，扣掉中央補助及規費收入，市庫負擔高達3億8786萬餘元，致力改善殯葬設施，加上道路工程施作，就是希望提供家屬更舒適的環境、撫慰家屬悲傷心情，讓先人有尊嚴地走完人生最後一哩路。

王美惠指出，大日子殯葬園區周邊交通問題讓民眾詬病多時，聯外道路涉及到縣、市間權責歸屬，一直無法解決，經她一而再、再而三和交通部、內政部等單位討論，終獲得2億8000餘萬元的補助，屆時聯外道路完工可解決交通困境。

縣府建設處長郭良江說，縣、市政府攜手合作分3期打造殯葬園區環狀道路網，第1期嘉138線主線拓寬工程2022年完工，經費1.3億元的第二期工程日前決標，近期就會發包，鑑於2、3期工程同步施作恐有影響交通疑慮，近日將與市府協商相關事宜。

民政處表示，第3期工程全長1520公尺、寬15公尺，工期24個月，期於2026年完工。

市府工務處指出，工程將採半半施工法，第一階段先行施作路外拓寬段，既有路線維持通行，並於掃墓期落實工區管理，確保車輛進出順利。

嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」開工動土。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程」開工祈福動土典禮。（記者蔡宗勳攝）

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