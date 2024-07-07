屏東咖啡全國手沖賽出爐 恆春方喜樂奪冠

屏東咖啡全國手沖賽出爐，來自恆春的方喜樂獲得冠軍。（記者葉永騫攝）

2024/07/07 16:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕2024屏東咖啡節屏東咖啡全國手沖賽成績出爐，由來自恆春的方喜樂贏得冠軍，這次有來自全國64位手沖咖啡選手參與競技，經過陳政學評審長帶領11位咖啡專業人士組成賽事評審團，以公開、公平、公正方式進行評分，今天由屏東縣長周春米頒獎，方喜樂表示，能夠贏得冠軍相當的高興，未來將回到恆春開咖啡店完成自己的夢想。

這次比賽的成績為，冠軍方喜樂、亞軍黃士哲、季軍許瓊方、殿軍廖華堂，優勝的有林佩宜、賈昱鈞、趙書傑、趙啟宏。冠軍為獎金3萬元、亞軍1萬5000元、季軍1萬元、殿軍5000元。

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縣長周春米表示，這次競賽有來自全國的64位好手，選出8名決賽，最後由來自恆春的方喜樂奪冠，咖啡是屏東原鄉的黑金產業，10年來很多人投入這個產業，雖然屏東的產量不是很大，但是品質是最好的，屏東咖啡愈來愈受到大家的肯定，未來走的更好，讓台灣、世界更認識屏東咖啡。

縣府指出，本次賽豆是使用屏東在地生產之屏東精品咖啡豆，選手們以手沖方式萃取出屏東咖啡之風味與口感，初複賽後選出8名選手進行總決賽，由選手們介紹屏東咖啡特色、沖煮技巧、風味口感等，讓民眾了解優質的咖啡，以行銷屏東咖啡並促進產業發展。

屏東咖啡全國手沖賽，來自全國64名好手前來競技。（記者葉永騫攝）

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