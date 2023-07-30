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    屏東咖啡節南區精品咖啡豆評鑑 名陽園、卡彿魯岸咖啡莊園奪冠

    卡彿魯岸咖啡莊園獲得屏東咖啡節台灣南區精品咖啡豆評鑑特等獎。（屏東縣政府提供）

    卡彿魯岸咖啡莊園獲得屏東咖啡節台灣南區精品咖啡豆評鑑特等獎。（屏東縣政府提供）

    2023/07/30 21:23

    〔記者葉永騫／屏東報導〕2023屏東咖啡節台灣南區精品咖啡豆評鑑，今天在屏東咖啡園區舉行，來自嘉義、臺南、高雄、屏東及台東各產區總計64件咖啡豆參賽，分為藝伎組（27件）及一般組（37件）進行評鑑，藝伎組特等獎由名陽園咖啡莊園獲得，一般組則由卡彿魯岸咖啡莊園奪冠。

    縣府原住民處表示，為有效提升咖啡整體產業發展，增加與鄰近產區交流，今年首辦舉台灣南區最大之咖啡生豆評鑑，目的在於讓農民及業者，透過專業評鑑，來檢視田間管理、後製技術等成果，以增進產區專業技術，並提升整體品質優化，也藉此讓本項活動，成為臺灣南區最具指標之賽事。

    這次由許寶霖老師率領專業評審團隊採取COE（Cup of Excellence，卓越杯）生豆評鑑標準嚴格評比，在縣府及評鑑團隊主審共同見證，經過嚴謹編碼解密揭曉，藝伎組獲獎者包括，特等獎名陽園咖啡莊園，頭等獎嵐雲綠海咖啡卓榮華，優等獎璟隆咖啡莊園、名陽園咖啡莊園、野牡丹咖啡莊園。

    一般組，特等獎卡彿魯岸咖啡莊園，頭等獎科子林咖啡莊園、山溪松徑咖啡莊園，優等獎卡佛魯岸咖啡莊園、珍5吉咖啡莊園、優質獎樁萱巫師咖啡、佳禾咖啡莊園、嵐雲綠海咖啡卓榮華、藤枝Anika咖啡莊園、佳禾咖啡莊園、金石咖啡莊園。

    屏東咖啡節台灣南區精品咖啡豆舉行評鑑。（屏東縣政府提供）

    屏東咖啡節台灣南區精品咖啡豆舉行評鑑。（屏東縣政府提供）

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